Todo o nada en Centroamérica! Cuatro series buscan semifinalistas !

La Copa Centroamericana Concacaf 2026 entra en su etapa decisiva con los partidos de vuelta de los cuartos de final. Cartaginés- Saprissa y Alianza-Motagua se disputarán este miércoles 16 , mientras Alajuelense-Marathón y Olimpia-Firpo cerrarán la ronda el jueves 17.

La Copa Centroamericana Concacaf 2026 llega a una de sus noches más esperadas.

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Después de cuatro partidos de ida que dejaron series abiertas y otras prácticamente inclinadas hacia uno de los protagonistas, los ocho equipos volverán a la cancha para definir a los cuatro semifinalistas del torneo.

La ronda de vuelta se disputará entre miércoles 16 y jueves 17 de septiembre, con dos encuentros cada día.

En 3 puntos La Copa Centroamericana Concacaf 2026 entra en su etapa decisiva con los partidos de vuelta de los cuartos de final. La Copa Centroamericana Concacaf 2026 llega a una de sus noches más esperadas. La Copa Centroamericana entra así en la parte donde cualquier detalle puede cambiar una clasificación y donde los 90 minutos de vuelta pueden convertirse en la historia que marque el camino hacia el título regional.

Además del boleto a semifinales, los equipos que avancen tendrán asegurada su clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027. Los cuatro perdedores todavía tendrán una segunda oportunidad mediante el Play-In, del cual saldrán otros dos clasificados al torneo continental.

Miércoles: Cartaginés y Saprissa se juegan todo en el Fello Meza

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La acción comenzará este miércoles 16 de septiembre con un duelo completamente costarricense.

Cartaginés recibirá a Saprissa en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, a partir de las 6:30 p. m., hora de Costa Rica.

La serie llega completamente abierta después del empate 2-2 registrado en el Estadio Ricardo Saprissa.

Los morados se adelantaron con Orlando Sinclair, pero Cartaginés reaccionó y le dio vuelta al marcador con anotaciones de José González y Geancarlo Castro.

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Cuando parecía que el conjunto brumoso se llevaría la victoria, David Guzmán apareció en el minuto 89 para colocar el definitivo 2-2.

El resultado deja todo para resolverse en territorio brumoso.

Cartaginés, que terminó como ganador del Grupo D, tendrá ahora el respaldo de su afición para buscar el boleto a semifinales. Saprissa, segundo del Grupo C, llega con la obligación de buscar un resultado que le permita continuar con vida en la competencia.

La estadística ofensiva también agrega un ingrediente interesante: Orlando Sinclair llegó a nueve goles en la historia de la Copa Centroamericana con Saprissa y se convirtió en el máximo anotador histórico del club en este torneo.

La segunda serie del miércoles tendrá como escenario el Estadio Cuscatlán de San Salvador.

Alianza FC recibirá a Motagua a las 8:15 p. m., hora de Costa Rica.

El equipo hondureño llega con una ventaja importante después de imponerse 3-0 en el partido de ida.

Eso obliga a Alianza a protagonizar una remontada de grandes proporciones frente a su público.

Motagua, por su parte, intentará defender la diferencia conseguida en Tegucigalpa para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Jueves: Alajuelense busca cerrar su serie ante Marathón

El jueves será turno para los otros dos enfrentamientos.

A las 6:30 p. m. de Costa Rica, Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Marathón en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El primer encuentro terminó 2-2 en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, en un partido de cuatro goles y múltiples emociones.

Alajuelense golpeó temprano, pero Marathón consiguió reaccionar y tomar ventaja. El conjunto rojinegro encontró posteriormente el empate para regresar a Costa Rica con una serie completamente abierta.

Ahora el actual tricampeón de la Copa Centroamericana tendrá la posibilidad de definir la clasificación ante su público.

La institución manuda llega a esta fase como el campeón de las tres últimas ediciones de la competencia. Concacaf recuerda que Alajuelense conquistó el torneo en 2023, 2024 y 2025.

Marathón, sin embargo, ya demostró en la ida que está dispuesto a competir por la clasificación y buscará dar el golpe en territorio costarricense.

El último partido de los cuartos de final enfrentará a Olimpia contra Luis Ángel Firpo, nuevamente el jueves.

El dueño está programado para las 8:15 p. m., hora de Costa Rica, en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Olimpia llega con la serie prácticamente encaminada después de ganar 3-0 en el Estadio Cuscatlán.

Jorge Álvarez abrió el marcador al minuto 52, Yustin Arboleda aumentó la diferencia apenas un minuto después y Nicolás Doble sentenció el encuentro en el 85".

El equipo hondureño buscará completar la tarea ante su afición y mantener su paso perfecto en esta edición.

Olimpia terminó la fase de grupos con 12 puntos producto de cuatro victorias en cuatro partidos, siendo el equipo con mayor puntuación de aquella primera etapa.

Firpo, en cambio , necesita una remontada de tres goles para llevar la serie a una situación diferente y evitar la eliminación.

La importancia de estos partidos va más allá de alcanzar la siguiente ronda.

Los cuatro semifinalistas clasificarán directamente a la Copa de Campeones Concacaf 2027. Los cuatro equipos eliminados disputarán posteriormente el Play-In, donde habrá otros dos boletos disponibles para esa competencia.

Por eso, las noches del 16 y 17 de septiembre pueden marcar un punto de quiebre para los ocho participantes.

Para Cartaginés y Saprissa, la batalla será especialmente intensa porque ambos llegan con marcador igualado.

Alajuelense y Marathón también deberán resolver una serie sin ventaja, mientras que Motagua y Olimpia intentarán hacer valer las diferencias obtenidas en sus respectivos partidos de ida.

Cuatro partidos, cuatro escenarios y solamente cuatro boletos para las semifinales.

La Copa Centroamericana entra así en la parte donde cualquier detalle puede cambiar una clasificación y donde los 90 minutos de vuelta pueden convertirse en la historia que marque el camino hacia el título regional.