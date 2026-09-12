Suspenden a funcionaria de Migración investigada por presunta colaboración con miembro narco de “La H”

La funcionaria fue detenida durante un operativo que incluyó cuatro allanamientos. La Fiscalía investiga una presunta intervención irregular en un trámite migratorio que habría beneficiado a un extranjero vinculado aparentemente con la organización criminal “La H”.

Una funcionaria de la Sede Regional Atlántica de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), de apellido Blandón, fue suspendida de su cargo mientras es investigada por una presunta intervención irregular en el trámite de renovación de un documento migratorio.

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Según la investigación, la gestión habría beneficiado a un extranjero que tendría aparentes vínculos con la organización criminal conocida como “La H”, que opera en la zona del Caribe.

En 3 puntos La funcionaria fue detenida durante un operativo que incluyó cuatro allanamientos. Una funcionaria de la Sede Regional Atlántica de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), de apellido Blandón. La funcionaria mantiene su condición de inocente hasta que una sentencia firme determine lo contrario.

Blandón fue detenida el jueves 10 de setiembre durante un operativo encabezado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en conjunto con la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

La intervención incluyó cuatro allanamientos, realizados como parte de las diligencias relacionadas con el expediente 26-000181-1218-PE.

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A la funcionaria se le atribuyen, de manera provisional, los presuntos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública, incumplimiento de deberes, cohecho y falsedad ideológica.

Tras la audiencia judicial, Blandón quedó sujeta a varias medidas cautelares por un plazo de seis meses.

Entre las medidas impuestas figuran el impedimento de salida del país, la obligación de firmar mensualmente en la Fiscalía, la prohibición de acercarse a las instalaciones de la DGME y la orden de no amenazar ni intimidar a los testigos vinculados con la investigación.

El caso continúa bajo investigación y será el proceso judicial el que determine si existieron responsabilidades penales.

La funcionaria mantiene su condición de inocente hasta que una sentencia firme determine lo contrario.