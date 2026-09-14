Sporting le da un golpe al Saprissa y lo golea 4-2 en Puente de Piedra

El equipo de Andrés Carevic tuvo una tarde de inspiración ofensiva, marcó cuatro goles y termino derrotando 4-2 al líder Saprissa en un vibrante partido disputado ante un lleno en Puente de Piedra.

GRECIA.— Sporting FC protagonizó uno de los grandes golpes de la jornada 8 del Torneo de Apertura 2026 al derrotar 4-2 al Deportivo Saprissa, este domingo 13 de septiembre, en el Estadio Puente de Piedra.

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El conjunto dirigido por Andrés Carevic salió decidido a hacer valer su localía y apenas al minuto 2 encontró el camino del gol.

Gabriel Leiva abrió la cuenta con un remate de derecha dentro del área, después de un buen centro de Adrián Chévez.

En 3 puntos El equipo de Andrés Carevic tuvo una tarde de inspiración ofensiva, marcó cuatro goles y termino derrotando 4-2 al líder Saprissa en un vibrante partido disputado ante un lleno en Puente de Piedra. GRECIA.— Sporting FC protagonizó uno de los grandes golpes de la jornada 8 del Torneo de Apertura 2026 al derrotar 4-2 al Deportivo Saprissa, este domingo 13 de septiembre, en el Estadio Puente de Piedra. El 4-2 deja además una señal importante para lo que viene: Sporting demostró que puede competir de tú a tú con los grandes y convertir Puente de Piedra en una plaza incómoda para cualquiera.

Saprissa reaccionó rápidamente y consiguió el empate al minuto 28. Andrey Soto ejecutó un tiro libre directo con un remate de zurda que sorprendió al guardameta Leonel Moreira.

Pero Sporting volvió a golpear. Al 30', Youstin Delfín Salas puso nuevamente arriba a los albinegros con un remate de derecha dentro del área que sufrió un desvío en el cuerpo de Pablo Arboine.

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Antes del descanso llegó otro golpe para el conjunto morado. Al minuto 42, Mayron George convirtió desde el punto de penal para colocar el 3-1.

En el segundo tiempo, Saprissa intentó reaccionar, pero Sporting mantuvo el control y encontró nuevamente la portería.

Al minuto 63, Gabriel Leiva apareció otra vez. El volante sacó un potente remate de zurda desde fuera del área que se desvió ligeramente en Fidel Escobar antes de terminar en el fondo de la red.

El 4-1 parecía sentenciar la historia, pero Saprissa todavía tuvo una reacción.

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Al minuto 82, Ariel Rodríguez descontó de cabeza tras un centro de Mariano Torres para colocar el definitivo 4-2.

El pitazo final confirmó una victoria de enorme valor para Sporting, que no solo sumó tres puntos, sino que consiguió derrotar con autoridad al equipo que llegaba como líder del campeonato.

Con el triunfo, Sporting dio un nuevo paso en su pelea por los primeros lugares, mientras Saprissa sufrió una derrota que vuelve a poner bajo la lupa su condición de líder y la respuesta del equipo de Hernán Medford en las próximas jornadas.

El 4-2 deja además una señal importante para lo que viene: Sporting demostró que puede competir de tú a tú con los grandes y convertir Puente de Piedra en una plaza incómoda para cualquiera.