Sporting golpea fuerte y Medford asume la responsabilidad tras el 4-2 ante Saprissa

El contundente triunfo de Sporting 4-2 sobre Saprissa dejó reacciones fuertes en el Estadio Puente de Piedra. Mientras los albinegros celebraron una actuación convincente, Hernán Medford reconoció la superioridad del rival y asumió la responsabilidad por la derrota morada.

El Sporting FC salió del Estadio Puente de Piedra con una de sus victorias más llamativas del Apertura 2026. El equipo dirigido por Andrés Carevic derrotó 4-2 al Deportivo Saprissa y convirtió la jornada 8 en una noche de celebración para los albinegros.

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El resultado no solo llamó la atención por la diferencia de dos goles, sino por la forma en que Sporting manejó el partido. Gabriel Leiva apareció con un doblete, mientras Youstin Salas y Mayron George completaron la goleada. Por Saprissa descontaron Andrey Soto y Ariel Rodríguez.

Después del partido, Hernán Medford fue directo al analizar lo sucedido.

En 3 puntos El contundente triunfo de Sporting 4-2 sobre Saprissa dejó reacciones fuertes en el Estadio Puente de Piedra. El Sporting FC salió del Estadio Puente de Piedra con una de sus victorias más llamativas del Apertura 2026. Ahora queda por ver si la decisión de darle descanso a varias de sus principales figuras termina siendo una apuesta acertada para Saprissa o si el golpe recibido en Grecia deja consecuencias más profundas cuando llegue la hora de definir…

El técnico morado asumió la responsabilidad por la derrota y reconoció que Sporting fue superior durante el compromiso.

“Yo asumo todas las responsabilidades”, expresó Medford, quien además señaló que había aspectos que debía conversar internamente con sus futbolistas y que no tenía intención de ventilarlos públicamente.

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El estratega también evitó señalar individualmente a sus jugadores.

Medford insistió en que la derrota fue de todo el equipo y aseguró que continúa confiando en su plantel.

“Sigo confiando en mis jugadores”, fue uno de los mensajes que dejó el entrenador después del golpe recibido en Grecia.

Uno de los puntos más claros de la reacción de Medford fue el reconocimiento al trabajo del adversario.

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El técnico morado no buscó justificar el marcador y aceptó que Sporting hizo méritos suficientes para quedarse con los tres puntos.

Para Medford, el conjunto de Andrés Carevic fue superior y no existió discusión sobre quién tuvo una mejor actuación en Puente de Piedra.

La derrota, además, tuvo un contexto particular: Saprissa presentó una alineación con numerosas variantes debido a que este miércoles debe visitar al Cartaginés para definir el boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana, después del empate 2-2 en el partido de ida.

Del otro lado, Sporting encontró la fórmula para castigar los espacios y las desconcentraciones del conjunto morado.

Gabriel Leiva abrió el marcador muy temprano y posteriormente volvió a aparecer para completar su doblete. Youstin Salas y Mayron George también dejaron su huella en una tarde en la que el ataque albinegro fue protagonista.

El triunfo permitió a Sporting llegar a 14 puntos, mientras Saprissa se mantiene con 18 unidades, aunque ahora su liderato quedó bajo presión por los resultados de la jornada.

Para Saprissa, la goleada representa un llamado de atención justo antes de un partido determinante.

Medford dejó claro que el resultado ante Sporting no cambia el objetivo inmediato: Saprissa debe concentrarse en la Copa Centroamericana y buscar el boleto a semifinales frente a Cartaginés.

“Tenemos que ir a ganar a Cartago”, señaló el entrenador morado después de la derrota.

Ahora queda por ver si la decisión de darle descanso a varias de sus principales figuras termina siendo una apuesta acertada para Saprissa o si el golpe recibido en Grecia deja consecuencias más profundas cuando llegue la hora de definir su futuro internacional.