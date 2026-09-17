Snoop Dogg en Costa Rica: estos son los precios de las entradas para su concierto

Las entradas saldrán a la venta este lunes 21 de setiembre a las 11 a. m. y tendrán precios de entre $80 y $280, sin incluir el cargo por servicio.

Los seguidores de Snoop Dogg ya tienen los detalles para comprar sus entradas y disfrutar del concierto que el legendario rapero estadounidense ofrecerá en Costa Rica.

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En 3 puntos Las entradas saldrán a la venta este lunes 21 de setiembre a las 11 a. m. y tendrán precios de entre $80 y $280, sin incluir el cargo por servicio. Los seguidores de Snoop Dogg ya tienen los detalles para comprar sus entradas y disfrutar del concierto que el legendario rapero estadounidense ofrecerá en Costa Rica. Además de la presentación del rapero estadounidense, la jornada contará con participación nacional.

El artista se presentará el jueves 3 de diciembre en el Centro de Eventos Pedregal, como parte de su gira “The Next Episode”, en un espectáculo completo que reunirá algunos de los grandes éxitos que han marcado su trayectoria de más de tres décadas.

La venta de entradas comenzará el lunes 21 de setiembre a partir de las 11:00 a. m. y los boletos estarán disponibles mediante la plataforma cr.publitickets.com.

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Los precios dependerán de la zona o experiencia que el público elija. La entrada más económica tendrá un valor de $80, mientras que la opción de mayor precio será de $280 por persona.

Lounge Topp Dogg: $280 por persona, con mesa para 10 personas.

Los precios indicados no incluyen el cargo por servicio.

La presentación marcará la llegada de Snoop Dogg a Costa Rica, dando así su primera presentación en Centroamérica.

Además de la presentación del rapero estadounidense, la jornada contará con participación nacional. Banton y Toledo, dos referentes de la música costarricense, serán los encargados de abrir el espectáculo y preparar al público antes de la presentación de Snoop Dogg.