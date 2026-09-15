El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, anunció que los centros están ubicados en cuatro cantones de la provincia y forman parte de un plan nacional para ampliar la educación técnica.

Siete colegios académicos de Cartago serán transformados en colegios técnicos, como parte del plan del Gobierno para ampliar las oportunidades de formación técnica para estudiantes de secundaria.

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El anuncio fue realizado este lunes por el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, durante el Consejo de Gobierno realizado en la provincia.

Sánchez explicó que Cartago forma parte del plan nacional impulsado por el Ministerio de Educación Pública (MEP) para transformar 50 colegios académicos en colegios técnicos.

En 3 puntos El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, anunció que los centros están ubicados en cuatro cantones de la provincia y forman parte de un plan nacional para ampliar la educación técnica. Siete colegios académicos de Cartago serán transformados en colegios técnicos, como parte del plan del Gobierno para ampliar las oportunidades de formación técnica para estudiantes de secundaria. La transformación de estos siete colegios coloca a Cartago dentro de la estrategia nacional del MEP para aumentar la cantidad de centros con oferta de educación técnica.

“Cartago no es la excepción”, afirmó el jerarca.

De acuerdo con el ministro, los siete centros educativos cartagineses que serán transformados están distribuidos en cuatro cantones de la provincia.

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La medida busca ampliar la oferta de educación técnica para los estudiantes y brindarles acceso a una formación que les permita adquirir nuevas herramientas y competencias de cara a su futuro académico y laboral.

Educación técnica llegará a más estudiantes

El anuncio forma parte de un paquete de proyectos educativos que el Gobierno presentó durante su visita a Cartago.

Sánchez señaló que los proyectos educativos contemplan centros ubicados tanto en zonas urbanas como rurales, así como diferentes niveles de enseñanza.

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La transformación de colegios académicos en técnicos representa uno de los componentes del plan que el Gobierno busca desarrollar en la provincia.

El ministro defendió que los estudiantes, independientemente del lugar donde vivan, deben tener acceso a oportunidades educativas de calidad.

La presidenta Laura Fernández respaldó el anuncio y destacó el potencial que existe en la provincia.

“Cartago, sin ninguna duda, es un semillero de talento, es un semillero de innovación y de ciencias”, afirmó.

Fernández aprovechó además para felicitar a los estudiantes cartagineses que recientemente se proclamaron campeones de la Olimpiada Nacional de Robótica y que representarán a Costa Rica en la competencia internacional que se realizará en diciembre en Puerto Rico.

La transformación de estos siete colegios coloca a Cartago dentro de la estrategia nacional del MEP para aumentar la cantidad de centros con oferta de educación técnica.