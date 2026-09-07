Sicarios sacan de su casa y acribillan a “El Mexicano”: estaba con sus hijos pequeños y esposa embarazada

La provincia de Cartago contabiliza su homicidio número 55 tras el brutal asesinato de un hombre ocurrido la noche de este domingo en Turrialba.

La víctima, conocida con el alias de “El Mexicano”, tenía aproximadamente 27 años. Su identidad no había trascendido hasta el momento.

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En 3 puntos La provincia de Cartago contabiliza su homicidio número 55 tras el brutal asesinato de un hombre ocurrido la noche de este domingo en Turrialba. La víctima, conocida con el alias de “El Mexicano”, tenía aproximadamente 27 años. Agentes del Organismo de Investigación Judicial de Turrialba quedaron a cargo del levantamiento del cuerpo, la recolección de indicios y las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

El crimen ocurrió cerca de las 9:00 p. m., cuando varios sujetos llegaron a buscar al hombre a la vivienda en la que se encontraba junto a sus dos hijos pequeños y su esposa embarazada.

Al salir de la casa, los sicarios abrieron fuego en su contra y le dispararon en al menos 20 ocasiones. Según información preliminar, para cometer el ataque habrían utilizado un fusil AK-47.

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La Cruz Roja Costarricense desplazó personal de emergencia hasta el lugar; sin embargo, la víctima presentaba múltiples heridas de bala y fue declarada sin signos vitales en la escena.

“Se aborda un masculino adulto con múltiples impactos por arma de fuego y se declara fallecido en el lugar”, explicó Jorge Bravo, cruzrojista que atendió la emergencia.

De manera preliminar, trascendió que “El Mexicano” tenía pocas semanas de haberse trasladado a vivir a esa comunidad.

Después del ataque, los responsables escaparon del lugar y aparentemente huyeron en dirección hacia Siquirres. Hasta ahora no se reportan personas detenidas por este homicidio.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial de Turrialba quedaron a cargo del levantamiento del cuerpo, la recolección de indicios y las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.