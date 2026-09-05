Así fue el mortal asalto en Cartago: sospechosos quedaron atrapados y escaparon entre las rejas

Cámaras de seguridad captaron la llegada de los delincuentes a la vivienda de Mauricio Alvarado Herrera, la balacera y la desesperada huida de dos de ellos.

Las cámaras de seguridad instaladas cerca de una vivienda en Cartago captaron el momento en que varios sujetos llegaron en un automóvil para cometer un aparente asalto que terminó con la muerte de Mauricio Alvarado Herrera.

El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:30 p. m., unos 100 metros al este del Cementerio Obrero.

En 3 puntos Cámaras de seguridad captaron la llegada de los delincuentes a la vivienda de Mauricio Alvarado Herrera, la balacera y la desesperada huida de dos de ellos. Las cámaras de seguridad instaladas cerca de una vivienda en Cartago captaron el momento en que varios sujetos llegaron en un automóvil para cometer un aparente asalto que terminó con la muerte de Mauricio Alvarado Herrera. Las autoridades mantienen un operativo para localizar al conductor y a los dos hombres que escaparon a pie, mientras los agentes judiciales analizan los videos y demás indicios recolectados.

Las grabaciones muestran que el vehículo se detuvo frente a la propiedad y dos hombres descendieron, mientras el conductor permaneció dentro del automóvil.

En ese momento, Alvarado salió y abrió el portón para permitirles el ingreso. Los dos sujetos entraron a la vivienda y, cerca de un minuto después, se escuchó una balacera.

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Alvarado recibió varios impactos de bala y murió como consecuencia de las heridas.

Tras los disparos, el conductor del automóvil huyó inmediatamente y abandonó a sus dos acompañantes, quienes quedaron atrapados dentro de la propiedad porque el portón estaba cerrado.

Las imágenes muestran a los sospechosos intentando abrirlo desesperadamente. Al no conseguirlo, comenzaron a empujarlo hasta crear un espacio entre las rejas por el cual lograron salir y escapar a pie.

Una segunda cámara de seguridad captó el automóvil alejándose de la zona. Segundos después, los otros dos sospechosos aparecen corriendo por el mismo sector.

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En las grabaciones se observa que uno de ellos aparentemente presenta una herida en el pecho y lleva la camisa ensangrentada, por lo que se presume que pudo haber sido alcanzado durante el intercambio de disparos.

Las circunstancias exactas del enfrentamiento todavía no están claras. La información preliminar señala que Alvarado se dedicaba a vender joyas de alto valor y relojes desde su vivienda, actividad que aparentemente realizaba como una afición.

Una de las principales hipótesis es que los sospechosos conocían esta actividad y llegaron hasta la propiedad con la intención de apoderarse de los artículos de valor. Esta versión deberá ser confirmada por el Organismo de Investigación Judicial.

Las autoridades mantienen un operativo para localizar al conductor y a los dos hombres que escaparon a pie, mientras los agentes judiciales analizan los videos y demás indicios recolectados.