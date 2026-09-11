Se enciende la Liga Promérica! Cinco partidos sacuden la jornada 8 del Apertura 2026

La jornada 8 del fútbol de Costa Rica arranca este viernes 11 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 13, con cinco partidos que pueden mover posiciones importantes en la tabla, incluido un atractivo Cartaginés-Alajuelense y la visita del líder Saprissa a Sporting.

La Liga Promerica entra en una nueva jornada con mucho en juego. La fecha 8 del Torneo de Apertura 2026 tendrá cinco encuentros distribuidos entre viernes, sábado y domingo, en una programación que vuelve a poner presión sobre los equipos que luchan por acercarse a los primeros lugares.

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Después de siete fechas, Saprissa lidera con 18 puntos, seguido por Cartaginés con 15 e Inter de San Carlos con 13. Sporting y Alajuelense aparecen con 11 unidades, mientras que en la parte baja Herediano y Escorpiones apenas suman cuatro puntos.

8:00 p. m. — Estadio Municipal de Pérez Zeledón

En 3 puntos La jornada 8 del fútbol de Costa Rica arranca este viernes 11 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 13, con cinco partidos que pueden mover posiciones importantes en la tabla. La Liga Promerica entra en una nueva jornada con mucho en juego. Cinco partidos, tres días y muchos puntos en juego.

La jornada comenzará en San Isidro de El General con un duelo entre dos equipos que buscan acercarse a la zona de clasificación.

Pérez Zeledón llega con ocho puntos, mientras San Carlos suma nueve. Los generaleños vienen de sorprender a Herediano con una victoria 3-2, mientras los norteños derrotaron 1-0 a Sporting en la jornada anterior.

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El ganador podría dar un salto importante en la tabla y meter presión a los clubes que ocupan actualmente los puestos de clasificación.

5:00 p. m. — Estadio Carlos Ugalde Álvarez

El Inter de San Carlos tendrá la oportunidad de seguir metido en la pelea de arriba cuando reciba a Puntarenas.

Los sancarleños llegan terceros con 13 puntos, mientras Puntarenas ocupa el octavo puesto con siete unidades. El duelo se disputará en el Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada.

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8:00 p. m. — Estadio Ricardo Saprissa Aymá

Será uno de los partidos con mayor presión de la fecha.

Escorpiones y Herediano llegan empatados con cuatro puntos en el fondo de la clasificación. Además, el cuadro florense acumula tres derrotas consecutivas en el campeonato nacional y todavía no consigue ganar desde que Paulo Wanchope asumió el cargo.

Escorpiones, por su parte, estrenará técnico. Andrés Arias tomará las riendas del equipo en un encuentro que podría marcar un nuevo comienzo para el conjunto belemita.

El partido se jugará en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

4:00 p. m. — Estadio Puente Piedra, Grecia

El líder del campeonato tendrá una nueva prueba fuera de casa.

Saprissa llega como primero de la tabla con 18 puntos y buscará mantener su ventaja en la cima ante un Sporting que ocupa el cuarto lugar con 11 unidades.

El cuadro albinegro jugará como local en el Estadio Puente Piedra, en Grecia.

Para Saprissa, el objetivo será mantener el paso después de una jornada en la que consolidó su liderato, mientras Sporting necesita sumar para defender su lugar entre los cuatro primeros.

6:00 p. m. — Estadio José Rafael “Fello” Meza

El cierre de la jornada tendrá uno de los partidos más atractivos del fin de semana.

Cartaginés, segundo de la clasificación con 15 puntos, recibirá a Alajuelense, que marcha quinto con 11 unidades.

Los brumosos llegan además con una intensa agenda, pues vienen de empatar 2-2 ante Saprissa en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El propio José de Jesús “Tepa” González destacó la intención del equipo de competir por ambos torneos.

Alajuelense, por su parte, llegará después de su compromiso internacional ante Marathón y con la necesidad de recuperar terreno en el campeonato nacional. El partido está programado para las 6p. m. en el Fello Meza.

La fecha 8 aparece como una jornada clave en diferentes sectores de la clasificación.

Saprissa intentará conservar el liderato. Cartaginés buscará mantener la presión sobre los morados, mientras Inter, Sporting y Alajuelense quieren meterse casa vez más de lleno en la pelea por los primeros lugares.

En el otro extremo, Herediano y Escorpiones afrontarán un duelo directo por el oxígeno.

Cinco partidos, tres días y muchos puntos en juego. La jornada 8 podría dejar nuevas preguntas sobre quién realmente está preparado para pelear arriba y quién tendrá que comenzar a preocuparse por lo que viene.