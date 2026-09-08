Sangrienta madrugada en Cartago: pleito entre “amigos” deja a uno gravemente herido

El enfrentamiento ocurrió en plena vía pública, en el sector de Fecosa, en El Carmen de Cartago. El OIJ busca determinar qué provocó la agresión.

Un encuentro entre dos hombres terminó de forma violenta durante la madrugada de este martes en el sector de Fecosa, en El Carmen de Cartago.

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En 3 puntos El enfrentamiento ocurrió en plena vía pública, en el sector de Fecosa, en El Carmen de Cartago. Un encuentro entre dos hombres terminó de forma violenta durante la madrugada de este martes en el sector de Fecosa, en El Carmen de Cartago. El caso permanece bajo investigación del OIJ, que busca esclarecer las circunstancias del incidente, determinar el móvil y localizar al sospechoso.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el herido es un hombre de apellido Díaz, de 27 años y de nacionalidad nicaragüense, quien presenta lesiones provocadas con arma blanca en ambas manos.

Los hechos ocurrieron pasadas las 3 a. m., cuando Díaz se encontraba departiendo con otro sujeto en plena vía pública.

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Por motivos que todavía no están claros, en determinado momento se produjo un altercado entre ambos. Durante el enfrentamiento, Díaz habría resultado herido con el arma blanca.

El otro hombre, señalado preliminarmente como sospechoso de causar las lesiones, huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades.

El herido fue trasladado al Hospital Max Peralta, en Cartago, para recibir atención médica.

El caso permanece bajo investigación del OIJ, que busca esclarecer las circunstancias del incidente, determinar el móvil y localizar al sospechoso.