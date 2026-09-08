(Video) ¡Vapuleado y sin pantalón! Vecinos detienen a ladrón de carro en Cartago y toman la justicia en sus manos

Un supuesto robo de vehículo terminó con un hombre detenido y una fuerte golpiza a manos de vecinos de la localidad de El Yaz, en Paraíso de Cartago, quienes decidieron tomar la justicia por su cuenta después de darle seguimiento tras la sustracción.

El joven, cuya identidad aún no ha trascendido, fue detenido por las autoridades policiales del Ministerio de Seguridad Pública, luego de que los lugareños lo retuvieran y lo entregaran a los oficiales que llegaron al sitio.

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Según se aprecia en un video que circula de los hechos, los vecinos habrían perseguido al hombre después de que, aparentemente, sustrajera un vehículo. La persecución terminó cuando el sospechoso colisionó contra la parte trasera de un camión.

Por ahora, se desconoce si el vehículo de carga pesada también participaba en el seguimiento o si la colisión ocurrió como consecuencia de la persecución. Ese detalle deberá ser esclarecido por las autoridades.

En 3 puntos Un supuesto robo de vehículo terminó con un hombre detenido y una fuerte golpiza a manos de vecinos de la localidad de El Yaz, en Paraíso de Cartago. El joven, cuya identidad aún no ha trascendido, fue detenido por las autoridades policiales del Ministerio de Seguridad Pública, luego de que los lugareños lo retuvieran y lo entregaran a los oficiales que llegaron al sitio. Por ahora, la identidad del detenido no ha sido confirmada y se espera que las autoridades brinden más detalles sobre el caso y las diligencias que continuarán a partir de la detención.

Una vez que el hombre quedó detenido tras la colisión, los vecinos que lo seguían aparentemente lo bajaron del vehículo y comenzaron a golpearlo.

El material audiovisual muestra cómo varias personas lo rodean, mientras otras lo sostienen. Algunos lugareños habrían utilizado fundas de machetes para golpearlo en diferentes partes del cuerpo.

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El hombre, visiblemente adolorido, también pedía a los presentes que dejaran de golpearlo. La situación continuó hasta que las autoridades fueron alertadas y llegaron al lugar para intervenir.

La presencia policial permitió detener al sospechoso y evitar que la agresión continuara. Posteriormente, el hombre fue entregado a los oficiales para que se realizaran las diligencias correspondientes.

Además de la golpiza, el joven fue despojado de su pantaloneta. Según muestran algunas fotografías que circulan de los hechos, también habría sido amarrado y mantenido retenido en el cajón de un pick up de uno de los vecinos.

El hombre permaneció en esa condición hasta que fue entregado a las autoridades policiales, quienes asumieron su custodia.

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Por ahora, no se ha informado oficialmente si el sospechoso sufrió lesiones de consideración ni si requirió atención médica después de la agresión. Tampoco han trascendido detalles sobre el vehículo que aparentemente habría sido sustraído.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, que deberán determinar qué ocurrió con el vehículo, cómo se produjo la persecución y cuál fue la participación del hombre detenido.

También será necesario establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión contra el camión y si hubo otras personas involucradas en el seguimiento.

Aunque los vecinos aparentemente actuaron después de la sustracción del vehículo, la agresión y la retención del sospechoso no sustituyen el procedimiento legal. Corresponde a las autoridades investigar el supuesto delito y determinar las responsabilidades que procedan.

El hecho generó atención entre los habitantes de la zona debido a la violencia con la que fue retenido el joven, quien terminó siendo entregado a la Policía después de una persecución que culminó con un accidente y una golpiza.

Por ahora, la identidad del detenido no ha sido confirmada y se espera que las autoridades brinden más detalles sobre el caso y las diligencias que continuarán a partir de la detención.