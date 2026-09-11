Rescalvo saca pecho tras el 2-2 y apunta directamente contra sus críticos

El técnico de Alajuelense defendió la reacción de su equipo ante Marathón, destacó la remontada emocional del segundo tiempo y lanzó un mensaje directo a quienes cuestionan su trabajo al frente de la Liga

Ismael Rescalvo no quiso marcharse de Honduras únicamente con el sabor agridulce de un empate. Después del 2-2 ante Marathón, por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, el técnico de Alajuelense aprovechó sus declaraciones para defender la reacción de su equipo y, de paso, responder a quienes siguen poniendo en duda su trabajo.

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El estratega español considera que la Liga mostró una línea ascendente durante el compromiso y que, especialmente en el segundo tiempo, logró darle la vuelta a las dificultades que encontró en la primera mitad.

“Me gustó la línea ascendente del equipo. El rival nos dificultó nuestra parte defensiva, pero pudimos hacer ajustes para intentar igualar el partido”, explicó Rescalvo.

En 3 puntos El técnico de Alajuelense defendió la reacción de su equipo ante Marathón, destacó la remontada emocional del segundo tiempo y lanzó un mensaje directo a quienes cuestionan su trabajo al… Ismael Rescalvo no quiso marcharse de Honduras únicamente con el sabor agridulce de un empate. El 2-2, por ahora, mantiene todo abierto.

Para el entrenador rojinegro, el resultado pudo incluso ser más favorable para Alajuelense.

El cuadro manudo encontró espacios y tuvo oportunidades importantes después del descanso, incluido un remate que terminó estrellándose en el palo. Además, los cambios realizados por Rescalvo le permitieron darle mayor frescura al equipo en el tramo decisivo.

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“En el segundo tiempo tuvimos el gol, un palo, también. Los cambios nos dieron frescura y es la primera parte de la eliminatoria”, señaló.

Dos goles de visita que cambian el panorama

El 2-2 deja una eliminatoria abierta y con Alajuelense regresando a casa con dos anotaciones como visitante, un factor que Rescalvo valoró dentro de una serie que todavía tiene mucho por definir.

“Estos partidos suelen ser muy cerrados, principalmente en el primer partido de la eliminatoria. El equipo tuvo un buen poderío en ataque”, manifestó.

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El técnico incluso consideró que la Liga tuvo argumentos para regresar a Costa Rica con una victoria.

“Pudimos haber hecho más goles, sobre todo con las sensaciones que el equipo terminó muy bien el partido”, agregó.

Uno de los momentos destacados para Alajuelense fue la anotación de Ángel Zaldívar, quien consiguió marcar después de venir buscando ese gol durante varias jornadas.

Rescalvo no ocultó su satisfacción por el tanto y espera que pueda convertirse en un punto de quiebre para el delantero.

“Le va a ayudar muchísimo, ese gol lo venía buscando hace tiempo, es muy merecido. Esperamos que este gol le abra la posibilidad de seguir marcando”, comentó.

Las dificultades defensivas de la Liga durante el primer tiempo también fueron parte de la conferencia.

Sin embargo, Rescalvo rechazó que todo se debiera a errores propios y destacó el planteamiento de Marathón, que consiguió generar superioridad en determinadas zonas del terreno de juego.

“No ha sido tanto desmérito nuestro sino virtud del rival”, afirmó.

El entrenador explicó que Marathón colocaba hasta cuatro jugadores por dentro, generando problemas para los rojinegros.

“En el primer tiempo metían cuatro jugadores por dentro y generaban una ventaja numérica en el campo. Lo ajustamos en el segundo tiempo con Celso Borges y Roan Wilson”, detalló.

El mensaje más fuerte fue para sus críticos

Pero la declaración que probablemente más ruido genere en Alajuelense llegó cuando Rescalvo fue consultado sobre la necesidad de conseguir resultados que le permitan recuperar la confianza de la afición.

“Entregarles noches como las de hoy, especialmente en el segundo tiempo”, expresó.

Rescalvo considera que la reacción mostrada en Honduras representa precisamente el camino que debe seguir su equipo para convencer a quienes todavía cuestionan su proyecto.

“Superamos al rival, tuvimos muy buenos momentos en el partido”, añadió.

El técnico también hizo énfasis en que no está trabajando solo y que existe un esfuerzo conjunto dentro de la institución para intentar que Alajuelense continúe creciendo.

“Estamos trabajando, tanto la Junta Directiva, staff completo, jugadores, cada día es una oportunidad para crecer. Estoy orgulloso de los jugadores”, aseguró.

El 2-2, por ahora, mantiene todo abierto. Alajuelense deberá convertir ese segundo tiempo que tanto destacó Rescalvo en una actuación capaz de inclinar definitivamente la serie en su favor, mientras las críticas sobre el entrenador siguen presentes y la afición rojinegra espera que los resultados terminen dando la respuesta.