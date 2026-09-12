Reportan unas 10 personas arrastradas por cabeza de agua en catarata de Curubandé

La Cruz Roja moviliza cuatro vehículos hacia el sector del Parque Nacional Rincón de la Vieja. La condición y el paradero de las personas reportadas aún se desconocen.

La Cruz Roja Costarricense atiende este sábado una emergencia en el sector de la catarata del Parque Nacional Rincón de la Vieja, en Curubandé de Liberia, Guanacaste, donde unas 10 personas habrían sido arrastradas por una cabeza de agua.

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En 3 puntos La Cruz Roja moviliza cuatro vehículos hacia el sector del Parque Nacional Rincón de la Vieja. La Cruz Roja Costarricense atiende este sábado una emergencia en el sector de la catarata del Parque Nacional Rincón de la Vieja, en Curubandé de Liberia, Guanacaste, donde unas 10 personas habrían sido arrastradas por una cabeza de agua. Se trata de una situación en desarrollo. La Cruz Roja aún no ha confirmado si las personas reportadas fueron localizadas.

El reporte ingresó a las 12:16 p. m. Por ahora, la cifra de afectados es preliminar y se desconoce su condición y paradero.

La institución mantiene en ruta cuatro vehículos: tres unidades de soporte básico y un vehículo operativo. También coordina el envío de más recursos para atender la emergencia.

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Se trata de una situación en desarrollo. La Cruz Roja aún no ha confirmado si las personas reportadas fueron localizadas.