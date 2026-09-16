¡Qué triste! Encuentran sin vida a menor que fue arrastrado por un río en Sarapiquí

El menor fue encontrado minutos antes de las 5:00 p. m. en el sector de Las Orquetas, en Río Frío de Sarapiquí. Equipos especializados participaron en el operativo de búsqueda, que se vio dificultado por las lluvias.

La Cruz Roja Costarricense localizó sin signos vitales al menor de 13 años que era buscado desde este miércoles tras ser reportado como arrastrado por la corriente de un río en el sector de Las Orquetas, en Río Frío de Sarapiquí, Heredia.

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Según informó la institución de emergencia, el menor fue ubicado minutos antes de las 5:00 p. m., luego de varias horas de labores de búsqueda en la zona.

En 3 puntos El menor fue encontrado minutos antes de las 5:00 p. m. en el sector de Las Orquetas, en Río Frío de Sarapiquí. La Cruz Roja Costarricense localizó sin signos vitales al menor de 13 años que era buscado desde este miércoles tras ser reportado como arrastrado por la corriente de un río en el sector de Las Orquetas, en Río Frío de Sarapiquí, Heredia. El operativo concluyó con la localización del menor, mientras las autoridades correspondientes continúan con los procedimientos derivados del fallecimiento.

El reporte inicial había movilizado a los equipos de la Cruz Roja después de que familiares informaran que el menor habría sido arrastrado por la corriente del río.

En el operativo participaron dos ambulancias de la Cruz Roja Costarricense, así como personal especializado en labores de búsqueda y buceo.

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Los equipos de emergencia mantuvieron el rastreo en el sector para tratar de localizar al menor, en medio de condiciones que complicaron el trabajo de los socorristas.

De acuerdo con la Cruz Roja, las condiciones climatológicas adversas y las lluvias constantes registradas en la zona dificultaron las labores de búsqueda.

Pese a las dificultades provocadas por el clima, los equipos de emergencia continuaron con el operativo hasta lograr ubicar al menor.

La Cruz Roja Costarricense confirmó posteriormente que el menor fue localizado sin signos vitales.

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El hecho ocurrió en el sector de Las Orquetas, en Río Frío de Sarapiquí, donde se desarrolló el operativo de búsqueda tras el reporte del accidente acuático.

La institución de emergencia había informado previamente que personal especializado en buceo participaba en las labores debido a las características de la emergencia y al reporte de que el menor había sido arrastrado por la corriente.

El operativo concluyó con la localización del menor, mientras las autoridades correspondientes continúan con los procedimientos derivados del fallecimiento.