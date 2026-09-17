Prófugo ligado a asesinatos para grupo criminal detenido en San José: Salió de su refugio en Guanacaste y la policía le dio cacería

El hombre, de apellido Ávila, fue localizado por agentes del DIAC y la Fuerza Pública cuando se movilizó desde Guanacaste hacia San José.

Un hombre de apellido Ávila, quien era buscado por las autoridades debido a una orden de captura y que, al parecer, estaría vinculado con una estructura criminal, fue detenido en Platanares de Moravia, San José.

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En 3 puntos El hombre, de apellido Ávila, fue localizado por agentes del DIAC y la Fuerza Pública cuando se movilizó desde Guanacaste hacia San José. Un hombre de apellido Ávila, quien era buscado por las autoridades debido a una orden de captura y que, al parecer, estaría vinculado con una estructura criminal, fue detenido en Platanares de Moravia, San José. El detenido fue posteriormente entregado a las autoridades judiciales, que deberán continuar con el proceso correspondiente debido a la orden de captura que pesaba en su contra.

La captura fue resultado de un trabajo de inteligencia desarrollado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) en conjunto con oficiales de la Fuerza Pública.

Según la información policial, Ávila era buscado por mantener una orden de captura y presuntamente estaría relacionado con una estructura criminal. Además, las autoridades lo vinculan, aparentemente, con varios homicidios, tentativas de homicidio y otros delitos conexos registrados en las provincias de Guanacaste y Limón.

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El operativo se concretó luego de que los oficiales detectaran que el sospechoso se había movilizado desde Guanacaste hacia San José.

Con esta información, los agentes realizaron las labores de seguimiento correspondientes hasta lograr ubicarlo en Platanares de Moravia.

La detención ocurrió pasadas las 8:00 de la noche de ayer, cuando oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de San José y agentes del DIAC localizaron al hombre sobre la vía pública.

Una vez identificado y aprehendido, Ávila fue puesto bajo custodia policial.

El detenido fue posteriormente entregado a las autoridades judiciales, que deberán continuar con el proceso correspondiente debido a la orden de captura que pesaba en su contra.