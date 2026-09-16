Presidenta pone a Cartago entre sus prioridades y les hace a los cartagineses una promesa que asegura cumplirá personalmente

Educación, seguridad, salud, vivienda, infraestructura y apoyo al sector agropecuario forman parte de la agenda que la mandataria dijo que vigilará personalmente.

La presidenta de la República, Laura Fernández, aseguró este miércoles 16 de septiembre que Cartago será una de las prioridades de trabajo de su administración y afirmó que dará seguimiento personal a los proyectos anunciados durante el Consejo de Gobierno realizado en la provincia el pasado 14 de septiembre, en el marco de las celebraciones patrias por la independencia de Costa Rica.

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Durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la mandataria destacó los resultados de la gira por Cartago y dirigió un mensaje a los habitantes de la provincia, a quienes aseguró que mantendrá su compromiso con las obras y programas anunciados.

“Lo primero que quiero agradecer, agradecerle a Dios porque tuvimos una gira muy exitosa y también agradecerle a los cartagineses la amabilidad, el cariño con el que pudimos vivir esta gira. Fue una gira muy productiva y lo que quiero ahora es reiterarle a cada persona que vive en Cartago mi compromiso personal y directo por darle seguimiento a cada uno de los proyectos que anunciamos en la provincia. Tengo a Cartago como una de las prioridades de trabajo: la seguridad, el hospital, los temas de vivienda, los temas de infraestructura, el portafolio de proyectos de construcción de nuevas escuelas y colegios, donde tenemos colegios tan importantes como el Liceo de Tierrablanca, la escuela de San Blas y 27 centros educativos en total para una inversión de 28 mil millones de colones más 42 escuelas y colegios nuevos que no forman parte de ese paquete de los 27 que ya estamos interviniendo, que están ya dando los primeros pasos en las etapas de planificación. Yo espero que en septiembre del próximo año, si Dios me lo permite, poder dar cuentas de los 27 más los 42 que ya deberían de estar en etapas de licitación. También quiero darle un mensaje a los agricultores de Cartago. Ya mi equipo del INDER y el ministro de Agricultura y Ganadería, están atendiendo los temas que hablamos en un diálogo que tuvimos con el sector productivo. Hay cambios que vienen importantes y vamos a destinar recursos, por ejemplo, a los productores de fresas, a los productores de flores y a otros más. Así que gracias Cartago por la gira tan exitosa que tuvimos”

En 3 puntos Educación, seguridad, salud, vivienda, infraestructura y apoyo al sector agropecuario forman parte de la agenda que la mandataria dijo que vigilará personalmente. La presidenta de la República, Laura Fernández, aseguró este miércoles 16 de septiembre que Cartago será una de las prioridades de trabajo de su administración y afirmó que dará seguimiento… El próximo punto de referencia será precisamente el avance de los proyectos anunciados: planificación, licitación.

Uno de los anuncios que destaca por su dimensión es el relacionado con la infraestructura educativa en Cartago. Según lo señalado por la presidenta, actualmente existe un paquete de 27 centros educativos, que contempla una inversión de ₡28.000 millones.

Entre los proyectos mencionados figuran el Liceo de Tierra Blanca y la Escuela de San Blas, además de otros centros educativos incluidos dentro del paquete anunciado por el Gobierno.

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Pero la cifra podría crecer. Fernández también hizo referencia a 42 escuelas y colegios adicionales, que no forman parte de esos 27 proyectos y que, según explicó, ya comenzaron a avanzar en las primeras etapas de planificación.

La presidenta estableció además una fecha de referencia para revisar el avance de estos proyectos. Dijo que espera que en septiembre del próximo año pueda presentar resultados tanto de los 27 centros que ya están siendo intervenidos como de los otros 42 proyectos, los cuales deberían encontrarse para entonces en etapas de licitación.

Hospital, vivienda, seguridad e infraestructura

La agenda planteada para Cartago no se limita a la infraestructura educativa. Fernández incluyó entre las prioridades de su Gobierno temas relacionados con seguridad, el hospital, vivienda e infraestructura.

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El anuncio adquiere relevancia para la provincia debido a que la mandataria aseguró que asumirá personalmente el seguimiento de los proyectos, una promesa que coloca el cumplimiento de los plazos y el avance de las obras como elementos que podrán ser evaluados en los próximos meses.

La Presidencia de la República identifica oficialmente a Fernández como presidenta para el periodo 2026-2030, dentro del Gobierno Fernández Delgado. (Presidencia de Costa Rica⁠)

Gobierno también mira al sector agrícola de Cartago

Otro de los sectores incluidos en el mensaje presidencial fue el agropecuario. Fernández afirmó que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería ya están atendiendo los planteamientos realizados durante el encuentro con representantes del sector productivo.

Entre los productores que podrían recibir recursos mencionó específicamente a quienes trabajan con fresas y flores, además de otros sectores agrícolas.

Con estos anuncios, Cartago queda colocada por el Gobierno como una provincia con una agenda de proyectos que abarca desde infraestructura educativa y hospitalaria hasta vivienda, seguridad, infraestructura y apoyo al sector agrícola.

El próximo punto de referencia será precisamente el avance de los proyectos anunciados: planificación, licitación, contratación y ejecución serán las etapas que permitirán determinar cómo evolucionan las promesas realizadas por el Gobierno para la provincia.