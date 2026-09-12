Pólvora en las Ruinas de Cartago: nueva advertencia al Ministerio de Salud por celebraciones patrias

Un vecino que cuestionó los permisos para un espectáculo pirotécnico en 2025 volvió a escribir al Área Rectora de Salud.

La posible utilización de pólvora durante las celebraciones patrias en Cartago vuelve a generar cuestionamientos. Roberto Cambronero envió este sábado 12 de setiembre una advertencia a la directora del Área Rectora de Salud de Cartago, Andrea Morales Fiesler, a raíz de una disputa que ambos sostuvieron el año pasado por un espectáculo pirotécnico en las Ruinas.

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En 3 puntos Un vecino que cuestionó los permisos para un espectáculo pirotécnico en 2025 volvió a escribir al Área Rectora de Salud. La posible utilización de pólvora durante las celebraciones patrias en Cartago vuelve a generar cuestionamientos. Por ahora, el correo deja abierta la pregunta central para las celebraciones de este año: ¿se contempla utilizar pólvora en las Ruinas de Cartago y, de ser así, existe una autorización vigente?

En el correo, del que AM Prensa tiene copia, Cambronero afirma que acudirá a las vías legales si considera que se incumple la normativa que regula esta actividad. El mensaje incluye una publicación municipal sobre la llegada de la Antorcha de la Independencia, pero no aporta una autorización para utilizar pólvora este año ni confirma que se haya programado un espectáculo pirotécnico.

La controversia comenzó en setiembre de 2025. Cambronero cuestionó entonces un trámite relacionado con juegos de pólvora en las Ruinas porque, según su interpretación del decreto que regula los espectáculos pirotécnicos, debía respetarse una distancia de seguridad de 500 metros respecto de un hospital. También objetó el tratamiento dado a la llamada «pólvora menuda».

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En la cadena de correos reenviada este sábado figura una respuesta de Morales fechada el 10 de noviembre de 2025. Allí, la funcionaria sostuvo que una autorización inicial había sido revocada y que la decisión final fue denegar el permiso. Cambronero cuestionó esa explicación, pidió copia de las resoluciones y afirmó que el espectáculo del año anterior sí se realizó. Esa afirmación requiere verificación independiente.

El decreto que regula la actividad pirotécnica establece distancias de seguridad según el calibre de los dispositivos e incluye una columna específica para hospitales y centros geriátricos. El Ministerio de Salud también exige, entre los documentos para solicitar una autorización, el lugar exacto del espectáculo, un croquis y el detalle de los productos que se utilizarán.

Por ahora, el correo deja abierta la pregunta central para las celebraciones de este año: ¿se contempla utilizar pólvora en las Ruinas de Cartago y, de ser así, existe una autorización vigente? La respuesta debe aclararse con el Ministerio de Salud y la Municipalidad. La disputa administrativa de 2025, por sí sola, no permite establecer que exista un permiso ni una infracción en 2026.