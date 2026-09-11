Periodista rompe en llanto tras el Marathón-Alajuelense y revela difícil situación familiar

Gerardo Bustillo, periodista del medio digital Mi Pasión HN, no pudo contener las lágrimas al hablar después del partido entre Marathón y Alajuelense. El comunicador se conmovió al referirse al delicado momento de salud que atraviesa su padre

El fútbol pasó a un segundo plano para el periodista hondureño Gerardo Bustillo.

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Luego del empate 2-2 entre Marathón y Alajuelense, por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, el comunicador del medio digital Mi Pasión HN protagonizó un momento profundamente emotivo.

Bustillo comenzó a hablar sobre lo ocurrido durante el encuentro, pero rápidamente la emoción se apoderó de él.

En 3 puntos Gerardo Bustillo, periodista del medio digital Mi Pasión HN, no pudo contener las lágrimas al hablar después del partido entre Marathón y Alajuelense. El fútbol pasó a un segundo plano para el periodista hondureño Gerardo Bustillo. Y su conmovedor momento después del encuentro recordó que, detrás de cada periodista que relata y analiza el deporte, también existe una historia personal que muchas veces el público desconoce.

El periodista no pudo contener el llanto y terminó conmovido hasta las lágrimas al exponer ante sus compañeros y seguidores que atraviesa un momento complicado a nivel familiar debido al estado de salud de su padre.

La conversación, que inicialmente giraba alrededor del partido disputado en el Estadio Francisco Morazán, tomó otro rumbo cuando Bustillo dejó de lado por un instante el análisis deportivo y mostró una faceta mucho más personal.

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Con la voz entrecortada, el comunicador dejó ver lo difícil que resulta para él afrontar la situación que vive su familia.

Su padre, según explicó, no atraviesa su mejor momento de salud, una circunstancia que evidentemente ha tenido un fuerte impacto emocional en el periodista.

El momento ocurrió justo después de un partido que había generado múltiples emociones en el terreno de juego.

Marathón llegó a estar arriba en el marcador 2-1, pero Alajuelense consiguió rescatar el empate al minuto 85 gracias al mexicano Ángel Zaldívar.

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Sin embargo, para Bustillo, el resultado terminó siendo apenas una parte de una jornada marcada por una situación mucho más personal.

El comunicador catracho intentó comenzar su intervención hablando del compromiso, pero no consiguió contener las lágrimas.

Su reacción generó empatía entre quienes seguían la transmisión y permitió conocer una situación familiar que, hasta ese momento, había permanecido en un plano mucho más privado.

En el periodismo deportivo es habitual hablar de resultados, polémicas, goles y protagonistas.

Pero también existen momentos en los que detrás del comunicador hay una persona enfrentando situaciones que van mucho más allá de una cancha de fútbol.

Eso fue precisamente lo que ocurrió con Gerardo Bustillo.

El periodista de Mi Pasión HN dejó de lado por unos minutos su rol de comunicador para mostrar abiertamente la preocupación y el dolor que siente por el estado de salud de su padre.

Las lágrimas terminaron diciendo más que cualquier análisis del partido.

El fútbol continuará con el partido de vuelta entre Alajuelense y Marathón, pero para Bustillo, la prioridad en estos momentos está lejos del marcador y mucho más cerca de su familia.

Y su conmovedor momento después del encuentro recordó que, detrás de cada periodista que relata y analiza el deporte, también existe una historia personal que muchas veces el público desconoce.