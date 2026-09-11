PCD desarticula dos expendios de droga y detiene a tres personas

Tres personas fueron detenidas como sospechosas de dedicarse a la venta de drogas en dos operativos realizados por la Policía de Control de Drogas (PCD) en San José y Guanacaste.

En las últimas horas, agentes de la PCD intervinieron dos puntos de venta de estupefacientes que, según las investigaciones, operaban en los cantones de Desamparados, San José, y La Cruz, Guanacaste.

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Uno de los operativos tuvo lugar en el barrio Maiquetía, en Desamparados, donde los agentes desarrollaron una investigación relacionada con dos hombres que, presuntamente, se dedicaban al abastecimiento y venta de drogas en plena vía pública.

En 3 puntos Tres personas fueron detenidas como sospechosas de dedicarse a la venta de drogas en dos operativos realizados por la Policía de Control de Drogas (PCD) en San José y Guanacaste. En las últimas horas, agentes de la PCD intervinieron dos puntos de venta de estupefacientes que, según las investigaciones, operaban en los cantones de Desamparados, San José, y La Cruz, Guanacaste. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes en cada uno de los casos.

Según la información policial, las actividades ilícitas se desarrollaban a escasos metros de la Escuela Quemada, situación que habría generado un ambiente de inseguridad para la población estudiantil de la zona.

Los sospechosos fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades judiciales. Se trata de dos hombres de apellidos Zamora y García.

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De acuerdo con la PCD, Zamora registra antecedentes por estafa, robo simple, tentativa de hurto agravado, violación de domicilio y tenencia de droga. García, por su parte, cuenta con antecedentes por legitimación de capitales y robo con violencia sobre las personas.

En un segundo operativo, efectuado en el cantón de La Cruz, Guanacaste, los agentes antidrogas allanaron una vivienda y detuvieron a un hombre de apellido Padilla, quien también figura como sospechoso de dedicarse a la venta de estupefacientes.

La PCD indicó que Padilla cuenta con antecedentes por violencia psicológica, infracción a la Ley de Armas y Explosivos y en 13 ocasiones por tenencia de drogas.

Como resultado de ambas intervenciones, las autoridades decomisaron 30 dosis de crack, seis dosis de cocaína, 12 envoltorios y cinco gramos de marihuana, además de ₡364.000 y $24 en efectivo.

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Durante los operativos, oficiales de la Fuerza Pública colaboraron con la seguridad perimetral y el traslado de los detenidos.

Los tres sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y enfrentarán una causa por el presunto delito de venta de drogas, que de acuerdo con la legislación vigente contempla penas de entre ocho y 15 años de prisión.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes en cada uno de los casos.