PANI toma medida de protección para dos hermanos que fueron baleados en Cartago

Los hermanos de 11 y 15 años permanecen estables en el Hospital Max Peralta. El PANI informó que los cuatro menores de la familia quedarán bajo protección y serán ubicados con familiares.

Los dos hermanos de 11 y 15 años que resultaron baleados en Cartago permanecerán bajo protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), luego del incidente ocurrido la noche del martes en el sector de Santa Gertrudis, en Tejar de Cartago.

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En 3 puntos Los hermanos de 11 y 15 años permanecen estables en el Hospital Max Peralta. Los dos hermanos de 11 y 15 años que resultaron baleados en Cartago permanecerán bajo protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), luego del incidente ocurrido la noche del martes en el sector de Santa Gertrudis. El hecho provocó la intervención de las autoridades judiciales, que mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió la balacera y establecer las responsabilidades correspondientes.

El PANI informó que la medida de protección se tomó a raíz de los riesgos detectados tras el hecho y ante la posible negligencia de las personas encargadas del cuidado de los menores.

La institución explicó que la situación involucra a cuatro menores de edad de una misma familia. Como parte de las medidas adoptadas, los cuatro quedarán bajo protección: tres serán ubicados con un familiar y uno de ellos quedará con su padre biológico.

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El PANI indicó que este miércoles se encuentra realizando una evaluación de los familiares disponibles para determinar con quién permanecerá cada uno de los menores.

Mientras se define su situación, los hermanos de 11 y 15 años permanecen estables en el Hospital Max Peralta, donde reciben seguimiento por parte de los servicios de Trabajo Social y Psicología.

Los menores resultaron heridos durante una balacera registrada la noche del martes en Santa Gertrudis. De acuerdo con la información proporcionada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), una motocicleta circuló por el sector y uno o dos sujetos que viajaban en ella habrían disparado contra varias viviendas.

Durante el ataque, los dos hermanos recibieron impactos de bala en las piernas, por lo que fueron trasladados al centro médico para recibir atención.

El hecho provocó la intervención de las autoridades judiciales, que mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió la balacera y establecer las responsabilidades correspondientes.