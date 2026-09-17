¡OTRO ÍDOLO PODRÍA VOLVER! La pregunta que aparece en Alajuelense tras el posible regreso de Óscar Ramírez

Alajuelense ya confirmó el regreso de Giancarlo “Pipo” González y todo apunta a que Óscar Ramírez volverá a tomar las riendas del equipo. En medio de estos movimientos surge una interrogante que ilusiona a más de un liguista: ¿podría Johnny Acosta convertirse en asistente del Machillo?

Alajuelense comienza a tomar forma para una nueva etapa.

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La institución rojinegra ya hizo oficial el regreso de Giancarlo “Pipo” González, mientras que la posibilidad de que Óscar Ramírez vuelva al banquillo manudo toma cada vez más fuerza. Una fuente cercana a La Teja confirmó que el Machillo habría dado el sí, aunque el club todavía no lo ha oficializado.

Pero en medio de esos movimientos aparece una pregunta que podría abrir otro capítulo de nostalgia en la Liga:

En 3 puntos Alajuelense ya confirmó el regreso de Giancarlo “Pipo” González y todo apunta a que Óscar Ramírez volverá a tomar las riendas del equipo. Alajuelense comienza a tomar forma para una nueva etapa. ¿Será solamente una pregunta de los aficionados o terminará convirtiéndose en una nueva pieza del rompecabezas rojinegro?

¿Y si Johnny Acosta también regresa, pero ahora como asistente técnico?

Por ahora, no existe confirmación oficial de que el exdefensor vaya a incorporarse al cuerpo técnico.

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Pero el nombre resulta inevitable cuando se habla de un posible nuevo proyecto encabezado por Ramírez.

La relación futbolística entre Óscar Ramírez y Johnny Acosta no es nueva.

Acosta llegó a Alajuelense en 2010 y rápidamente se convirtió en una pieza importante de la defensa rojinegra. Precisamente Ramírez había sido uno de los técnicos que lo conocía de su etapa anterior y recomendó su llegada al club.

El defensor terminó siendo protagonista de una de las etapas más exitosas de la historia reciente de la institución.

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Acosta fue capitán, referente del camerino y parte de una generación que consiguió múltiples títulos con la camiseta rojinegra.

Por eso, imaginarlo nuevamente dentro de la estructura deportiva de la Liga no resulta extraño.

¿Un cuerpo técnico cargado de identidad rojinegra?

Aquí aparece lo atractivo de la posibilidad.

Si finalmente se confirma el regreso de Ramírez, el proyecto tendría como figura principal a uno de los hombres más importantes en la historia del club.

Y si a eso se le agregara Johnny Acosta como asistente, la fórmula tendría todavía más identidad rojinegra.

Dos nombres vinculados a una época ganadora de Alajuelense.

Dos hombres que conocen desde adentro la presión de vestir la camiseta rojinegra.

Y dos figuras que saben lo que significa competir por títulos con la Liga.

El regreso de Giancarlo González ya es una realidad.

Alajuelense confirmó oficialmente que el defensor vuelve a la institución donde se formó y comenzó su carrera profesional. El club también informó que el jugador firmó hasta el Torneo de Clausura 2027.

Además, Pipo ya fue inscrito y quedó a disposición del cuerpo técnico para el compromiso contra Marathón.

Su regreso incluso tiene un ingrediente especial: anteriormente se había reportado que González era uno de los jugadores que Ramírez habría solicitado durante su anterior etapa.

¿Podría Johnny Acosta ser parte del nuevo cuerpo técnico de Óscar Ramírez?

Por el momento, eso es una posibilidad y no una confirmación.

La Liga anunció inicialmente que Bryan Ruiz asumiría de manera interina junto a Javier Delgado y Wilmer López para los partidos ante Marathón e Inter San Carlos.

Después de esos compromisos podría comenzar otra etapa.

Y si el regreso de Óscar Ramírez termina concretándose, habrá que estar atentos a quiénes serán sus acompañantes.

El Machillo estaría tocando nuevamente la puerta.

Y ahora aparece un nombre que haría todavía más fuerte el componente de identidad:

¿Será solamente una pregunta de los aficionados o terminará convirtiéndose en una nueva pieza del rompecabezas rojinegro?