¡Otra noche de terror en Cartago! Ráfaga de disparos deja dos hombres heridos

Una de las víctimas sufrió un roce de bala en la cabeza, mientras la otra recibió impactos en una pierna y un hombro. El OIJ encontró indicios balísticos calibre 5.56 milímetros.

Dos hombres resultaron heridos durante una balacera registrada la noche de este domingo en Santa Gertrudis de El Tejar, en el cantón de El Guarco, Cartago.

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En 3 puntos Una de las víctimas sufrió un roce de bala en la cabeza, mientras la otra recibió impactos en una pierna y un hombro. Dos hombres resultaron heridos durante una balacera registrada la noche de este domingo en Santa Gertrudis de El Tejar, en el cantón de El Guarco, Cartago. El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la balacera, determinar el móvil e identificar a los responsables.

El reporte de la emergencia ingresó aproximadamente a las 11:00 p. m., luego de que se informara sobre varias detonaciones y dos personas heridas por proyectiles de arma de fuego.

Una de las víctimas fue identificada con el apellido Meza, de nacionalidad nicaragüense. El hombre presentaba un roce de bala en la cabeza.

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El segundo herido es un hombre de apellido Cordero, quien recibió impactos de bala en la pierna izquierda y el hombro izquierdo.

Debido a sus lesiones, Cordero tuvo que ser trasladado a un centro médico para recibir atención. No trascendieron mayores detalles sobre su condición.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago inspeccionaron la escena y localizaron varios indicios balísticos calibre 5.56 milímetros.

La evidencia será remitida a los laboratorios de Ciencias Forenses para su respectivo análisis.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la balacera, determinar el móvil e identificar a los responsables.