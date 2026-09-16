¡Orgullo tico! Debi Nova y Kendall Peña ponen a Costa Rica en lo más alto de los Latin Grammy

Dos talentos costarricenses aparecen entre los nominados a los Latin Grammy 2026: Debi Nova buscará el gramófono con su más reciente producción musical, mientras Kendall Peña competirá como mejor nuevo artista.

Costa Rica vuelve a hacerse sentir en una de las vitrinas más importantes de la música latina. Los artistas nacionales Debi Nova y Kendall Peña figuran entre los nominados a los Latin Grammy 2026.

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La Academia Latina de la Grabación dio a conocer la lista de postulados para esta nueva edición y los nombres de ambos costarricenses aparecen en dos importantes categorías.

En 3 puntos Dos talentos costarricenses aparecen entre los nominados a los Latin Grammy 2026: Debi Nova buscará el gramófono con su más reciente producción musical, mientras Kendall Peña competirá como mejor nuevo artista. Costa Rica vuelve a hacerse sentir en una de las vitrinas más importantes de la música latina. Las nominaciones de Debi Nova y Kendall Peña colocan nuevamente el talento costarricense frente a algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional y convierten la próxima ceremonia de los Latin Grammy en una noche con…

Kendall Peña recibió una de las noticias más importantes de su joven carrera al ser nominado en la categoría de mejor nuevo artista.

El cantautor costarricense disputará el gramófono junto con Delilah, Fabián, Loulo Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, Maye, Sofía Monroy, Dora Sanches, Aria Vega y Zeca Veloso.

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La categoría reconoce a artistas que han logrado destacar durante el periodo de elegibilidad y que comienzan a abrirse espacio con fuerza dentro de la industria musical latinoamericana.

Por su parte, Debi Nova suma un nuevo capítulo a una trayectoria que desde hace años lleva el nombre de Costa Rica a importantes escenarios internacionales.

Su disco “Todo puede convertirse en canción” fue nominado como mejor álbum pop contemporáneo.

La costarricense competirá en esa categoría con producciones de artistas como Pablo Alborán, Monsieur Periné, Alejandro Sanz y Nic.

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Esta representa la sexta nominación de Nova a los Latin Grammy.

La artista ya había sido postulada en 2014 por su álbum “Soy” y en 2018 por “Gran Ciudad”. En 2020, su producción “3:33” y las canciones “Quédate” y “Por tu manera de amar” también consiguieron nominaciones.

Ese mismo álbum incluso trascendió las fronteras de los premios latinos y fue nominado a los Grammy estadounidenses.

Las nominaciones de Debi Nova y Kendall Peña colocan nuevamente el talento costarricense frente a algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional y convierten la próxima ceremonia de los Latin Grammy en una noche con doble motivo para que Costa Rica esté pendiente.