OIJ revela cómo motociclista y su esposa se defendieron de asalto que terminó con dos muertos

La Policía Judicial reveló nuevos detalles del doble homicidio ocurrido en La Rita de Pococí. Según la investigación preliminar, las víctimas habrían intentado abordar a una pareja que viajaba en motocicleta.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló este miércoles nuevos detalles sobre el doble homicidio registrado la noche del martes en La Rita de Pococí, Limón, donde un menor de 17 años y un hombre de aproximadamente 27 años murieron baleados.

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La versión preliminar de los investigadores apunta a que todo se habría originado cuando los dos ahora fallecidos presuntamente intentaron abordar a una pareja que se desplazaba en una motocicleta.

En 3 puntos La Policía Judicial reveló nuevos detalles del doble homicidio ocurrido en La Rita de Pococí. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló este miércoles nuevos detalles sobre el doble homicidio registrado la noche del martes en La Rita de Pococí, Limón. De momento, las autoridades no reportan personas detenidas por este caso.

Según la información suministrada por los agentes judiciales, el hombre viajaba en la motocicleta acompañado de su esposa cuando aparentemente fueron interceptados por los dos sujetos.

Fue en ese momento cuando, de acuerdo con la línea de investigación que maneja el OIJ, el motociclista habría sacado un arma de fuego y disparado en varias ocasiones contra quienes presuntamente intentaban abordarlos.

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El incidente ocurrió aproximadamente a las 7:37 p. m. de este martes.

Uno de los fallecidos era un menor de 17 años, quien presentaba impactos de bala en el hombro izquierdo, una mano, el cuello y la espalda.

La segunda víctima es un hombre que todavía no ha sido identificado oficialmente, de aproximadamente 27 años, quien recibió un disparo en el tórax.

Los cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial para las respectivas autopsias.

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Aunque la información preliminar apunta a un posible intento de asalto, el OIJ mantiene abierta la investigación para establecer con exactitud la dinámica de los hechos, determinar las circunstancias en las que se utilizaron las armas y esclarecer completamente lo ocurrido.

De momento, las autoridades no reportan personas detenidas por este caso.