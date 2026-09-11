OIJ captura a “Billete”, el zar de las drogas sintéticas en clubes nocturnos y discotecas
El hombre, de 52 años, fue detenido en Guachipelín de Escazú. Es un viejo conocido de las autoridades y años atrás apareció en una alerta policial por su...
El hombre, de 52 años, fue detenido en Guachipelín de Escazú. Es un viejo conocido de las autoridades y años atrás apareció en una alerta policial por su cercanía con el mafioso libanés-canadiense Elías Akl, asesinado en 2017.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturó este viernes en Guachipelín de Escazú a un hombre de apellidos Zamora González, conocido con el alias de “Billete”, quien figura como sospechoso de comercializar drogas sintéticas dentro de clubes nocturnos y discotecas.
Zamora, de 52 años, no sería un desconocido para las autoridades. Su historial policial se remonta a la década de los noventa, cuando fue detenido y enviado a prisión luego de que existiera una orden de captura en su contra por los delitos de robo agravado, extorsión y uso de documento falso.
En aquel momento, las autoridades lo investigaban por su supuesta participación en un grupo dedicado al robo de vehículos mediante asaltos a mano armada.
El detenido también mantiene vínculos familiares con otras personas que en el pasado fueron relacionadas con investigaciones criminales.
Zamora González es hermano de José Esteban, conocido como “Moneda”, y sobrino de un hombre de apellidos González Muñoz, quien estuvo ligado a una investigación por un doble homicidio relacionado con pugnas entre bandas dedicadas al robo de vehículos.
A Zamora, las autoridades también lo vincularon con Elías Akl, un ciudadano libanés-canadiense que fue asesinado a balazos en 2017 en Escazú, quien se dedicaba a los préstamos gota a gota y otros hechos.