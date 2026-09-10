No todos los policías serán trasladados: Gerald Campos aclara alcance de orden de Laura Fernández

El ministro de Seguridad Pública explicó que la medida se concentrará inicialmente en directores y subdirectores de cuerpos policiales, así como en funcionarios denunciados por presuntos actos de corrupción.

La anunciada rotación de policías entre diferentes zonas del país no se aplicaría de manera general a todos los oficiales, según aclaró este jueves el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos.

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La precisión se da un día después de que la presidenta Laura Fernández anunciara en conferencia de prensa un sistema de rotación policial como una medida para combatir posibles redes de corrupción y evitar que los funcionarios permanezcan durante largos periodos en las mismas comunidades.

Las palabras de la mandataria fueron interpretadas inicialmente como una disposición general para los cuerpos policiales, debido a que incluso utilizó como ejemplo el traslado de oficiales entre distintas provincias.

En 3 puntos El ministro de Seguridad Pública explicó que la medida se concentrará inicialmente en directores y subdirectores de cuerpos policiales, así como en funcionarios denunciados por presuntos actos de corrupción. La anunciada rotación de policías entre diferentes zonas del país no se aplicaría de manera general a todos los oficiales, según aclaró este jueves el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos. “Tenemos que darnos la mano, tenemos que limpiar la Policía y tenemos que garantizarle al país que estamos trabajando por tener una Costa Rica mejor”, concluyó.

Sin embargo, Campos explicó este jueves que la implementación se plantea por grupos específicos.

“Hablo de traslados, y estos traslados van dirigidos a los directores de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y de otras policías adscritas al Poder Ejecutivo”, explicó.

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De acuerdo con el jerarca, ese sería el primer grupo al que alcanzaría la medida.

Un segundo grupo estaría integrado por oficiales que actualmente enfrentan denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción.

Campos explicó que, cuando estos funcionarios no sean suspendidos durante las investigaciones judiciales o administrativas, el Ministerio procurará trasladarlos para evitar posibles irregularidades mientras se esclarece su situación.

“Tenemos una lucha frontal contra la corrupción, contra el crimen organizado”, afirmó.

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El ministro señaló que estas decisiones dependerán también de que no exista algún impedimento administrativo que imposibilite realizar el movimiento del funcionario.

Posteriormente, en una tercera etapa, los traslados alcanzarían a los subdirectores de los diferentes cuerpos policiales.

Campos defendió la medida al considerar que permitirá mejorar la administración de los cuerpos policiales y, al mismo tiempo, enfrentar eventuales casos de funcionarios vinculados con actos indebidos.

El ministro también buscó llevar tranquilidad a los oficiales que no enfrentan cuestionamientos.

“A todos los policías honestos, por favor no se preocupen. A ustedes los vamos a cuidar, los vamos a proteger, ustedes son nuestros aliados”, manifestó.

El mensaje fue muy distinto para aquellos funcionarios sobre quienes existan indicios de corrupción.

“Pero a los que no están en esa línea, lo lamentamos, no vamos a ser tolerantes”, agregó.

Campos aseguró además que las investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción dentro de los cuerpos policiales serán priorizadas.

“Personas que tengan alguna situación de corrupción no las queremos dentro de la institución”, sostuvo.

Finalmente hizo un llamado a sindicatos y asociaciones policiales para respaldar las acciones dirigidas a combatir la corrupción dentro de los cuerpos de seguridad.

“Tenemos que darnos la mano, tenemos que limpiar la Policía y tenemos que garantizarle al país que estamos trabajando por tener una Costa Rica mejor”, concluyó.