Laura Fernández reconoce infiltración del narco en policía del Gobierno y toma una importante medida para combatirlo

La presidenta afirmó que el narcotráfico se ha infiltrado en cuerpos policiales y el Poder Judicial. Como respuesta, ordenó rotar a los oficiales de la Fuerza Pública para impedir que desarrollen vínculos o intereses en las comunidades donde trabajan.

La presidenta de la República, Laura Fernández, reconoció este miércoles que el narcotráfico ha logrado infiltrarse en instituciones públicas, entre ellas los cuerpos policiales del Gobierno y el Poder Judicial.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria aseguró que su administración está persiguiendo a personas presuntamente vinculadas con estructuras del crimen organizado dentro de las instituciones y sostuvo que admitir la existencia del problema es el primer paso para combatirlo.

“Lo digo de nuevo y sin el afán de ofender a nadie, pero el narcotráfico se metió hasta los tuétanos del Poder Judicial y también de las policías del Gobierno, y lo estoy persiguiendo”, manifestó Fernández.

En 3 puntos La presidenta afirmó que el narcotráfico se ha infiltrado en cuerpos policiales y el Poder Judicial. La presidenta de la República, Laura Fernández, reconoció este miércoles que el narcotráfico ha logrado infiltrarse en instituciones públicas, entre ellas los cuerpos policiales del Gobierno y el Poder Judicial. La medida de rotación de los policías se suma así a los señalamientos de la presidenta sobre la penetración del crimen organizado en instituciones estatales y a su llamado a fortalecer los controles para impedir que funcionarios públicos…

La presidenta insistió en que las autoridades deben reconocer la magnitud de la infiltración para poder adoptar medidas efectivas.

“Hasta donde yo comprendo, para poder resolver un problema hay que reconocerlo. Flaco favor le hace el Poder Judicial a nuestro país si no reconoce el problema”, expresó.

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Fernández comparó la situación con “un elefante en una cristalería” y aclaró que sus señalamientos no buscan provocar un enfrentamiento con los magistrados. Por el contrario, dijo esperar que el Poder Judicial adopte medidas para enfrentar la problemática.

“Lo vemos todos los días. No son ganas mías de molestar a ningún magistrado. Ojalá puedan tomar medidas; estamos a tiempo”, añadió.

Como parte de las acciones para prevenir posibles redes de corrupción dentro de la Fuerza Pública, Fernández ordenó rotar a los policías destacados en las diferentes comunidades del país.

La instrucción fue girada a Gerald Campos, ministro de Seguridad, y a Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz.

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La presidenta explicó que busca evitar que los oficiales permanezcan demasiado tiempo en una misma zona y terminen desarrollando vínculos que puedan comprometer su función.

“No quiero policías arraigados en las comunidades defendiendo intereses que no sean los de Costa Rica”, afirmó.

Fernández también advirtió sobre el riesgo de que las estructuras criminales intenten establecer redes de corrupción para influir o comprar a funcionarios policiales.

“No quiero redes de corrupción tentando a los policías”, señaló.

Los jerarcas deberán presentar una rendición de cuentas sobre la implementación de esta medida dentro de 15 días.

De acuerdo con el ministro Aguilar, los 21 directores correspondientes quedarán notificados este mismo miércoles sobre la instrucción presidencial.

Fernández ofrece respaldo al Poder Judicial

La mandataria también manifestó que respaldará las acciones que emprendan las autoridades judiciales para combatir la presunta infiltración del narcotráfico.

“Yo voy a apoyar, aplaudir y respaldar con todo cuando el Poder Judicial se tome esto en serio”, concluyó.

La medida de rotación de los policías se suma así a los señalamientos de la presidenta sobre la penetración del crimen organizado en instituciones estatales y a su llamado a fortalecer los controles para impedir que funcionarios públicos sean captados por estructuras vinculadas al narcotráfico.