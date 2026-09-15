¡No solo fue Rescalvo! Ex directivo destapa a los culpables de la crisis de Alajuelense

El exdirectivo rojinegro no se quedó únicamente con la salida de Ismael Rescalvo y apuntó también contra la gerencia deportiva y la Junta Directiva. Para Aquiles Mata, Alajuelense necesita revisar mucho más que su elección de entrenador

La salida del español Ismael Rescalvo del banquillo de Liga Deportiva Alajuelense abrió una discusión que va mucho más allá de quién será su sustituto.

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Para el exdirectivo rojinegro Aquiles Mata, el frío que golpea actualmente a la institución “no solo está en las cobijas”.

Mata considera que el problema de la Liga no puede atribuirse exclusivamente al entrenador y puso el foco directamente sobre otros sectores de la estructura deportiva y administrativa.

En 3 puntos El exdirectivo rojinegro no se quedó únicamente con la salida de Ismael Rescalvo y apuntó también contra la gerencia deportiva y la Junta Directiva. La salida del español Ismael Rescalvo del banquillo de Liga Deportiva Alajuelense abrió una discusión que va mucho más allá de quién será su sustituto. La salida de Rescalvo puede ser apenas el primer movimiento de una discusión mucho más grande dentro de la institución.

El exdirigente responsabilizó a Rescalvo, pero también cuestionó la gestión del gerente deportivo Carlos Vela y pidió a los integrantes de la Junta Directiva hacer una revisión profunda de lo que está ocurriendo.

Para Mata, la decisión de separar a Rescalvo llegó tarde y existe un elemento todavía más preocupante: desde antes de su contratación, según su criterio, ya había dudas sobre el perfil ganador del estratega español.

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El exvicepresidente rojinegro considera que ahora la institución debe mirar hacia arriba y revisar la gestión de la gerencia deportiva.

“Creo que se debe de hacer un cambio importante a nivel de la gerencia deportiva, porque los resultados definitivamente no son los que el aficionado esperaba”, comentó Mata.

La declaración coloca nuevamente bajo la lupa a Vela, quien tendrá un papel determinante en la reconstrucción deportiva del equipo.

La Junta Directiva también queda señalada

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El exdirectivo considera que la responsabilidad no puede recaer únicamente en quienes toman las decisiones dentro del área deportiva.

Por eso, hizo un llamado directo a la Junta Directiva para analizar si el rumbo que lleva la institución corresponde realmente a las exigencias de Alajuelense.

“Es importante que la Junta haga un análisis, una retroalimentación para ver si están haciendo las cosas como merece la institución, o si por el contrario, requiere de que se den cambios estructurales importantes a nivel de la Junta Directiva”, añadió.

La crítica llega en un momento especialmente delicado para el club, que nuevamente debe buscar entrenador y, al mismo tiempo, recuperar la confianza de una afición que viene acumulando frustraciones.

La preocupación del exdirigente también está relacionada con los resultados recientes.

Alajuelense cerró el semestre anterior sin clasificarse a las semifinales y ahora volvió a sufrir un cambio de entrenador antes de completar el proyecto que había iniciado con Rescalvo.

Para Mata, estos acontecimientos ya no pueden considerarse simples tropiezos deportivos.

“Estamos a la suerte de una crisis, y esa crisis ya está encima, y se requiere mente clara, mente fría, para que la institución salga de este bache, y poder establecer la confianza que tanto se requiere en una institución”.

Y lanzó una última reflexión que toca directamente el orgullo institucional de la Liga.

“No es bien visto, que una institución con tanto potencial, con tanto capital, con tanta infraestructura a su favor, no esté dando el rendimiento que realmente requiere nuestro aficionado y el fútbol nacional”, concluyó.

La advertencia de Mata llega justo cuando Alajuelense debe tomar decisiones que definirán mucho más que el nombre del próximo entrenador.

La salida de Rescalvo puede ser apenas el primer movimiento de una discusión mucho más grande dentro de la institución.