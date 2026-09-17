¡No aguantó más! Toni Costa explota contra quienes hablan de una ruptura con Mimi Ortiz

El bailarín español respondió a los rumores de una supuesta ruptura con la presentadora costarricense y aseguró que su relación simplemente pasó a ser privada.

Toni Costa decidió responder de manera contundente a quienes durante los últimos meses han especulado sobre una posible ruptura con la presentadora de televisión Libni “Mimi” Ortiz, luego de que ambos redujeran considerablemente la exposición de su relación en redes sociales.

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El bailarín español fue entrevistado por el programa de farándula “De Boca en Boca”, tras llegar a Costa Rica para formar parte del jurado de la tercera temporada de “Mira Quién Baila”. Durante la conversación, le pidieron enviar un mensaje a las personas que han creado rumores alrededor de su relación sentimental.

La respuesta de Costa fue directa y dejó clara su molestia con quienes, según él, dedican tiempo a especular sobre la vida personal de otras personas.

En 3 puntos El bailarín español respondió a los rumores de una supuesta ruptura con la presentadora costarricense y aseguró que su relación simplemente pasó a ser privada. Toni Costa decidió responder de manera contundente a quienes durante los últimos meses han especulado sobre una posible ruptura con la presentadora de televisión Libni “Mimi” Ortiz. Por ahora, Costa respondió directamente a quienes han alimentado los rumores y Ortiz ya había explicado las razones detrás de la decisión.

“No tienen nada bueno que hacer en su vida, porque, al fin y al cabo, si hablan de la vida ajena, la suya está bastante vacía”, mencionó el español durante la entrevista.

Las especulaciones sobre una eventual separación comenzaron a tomar fuerza después de que Costa y Ortiz dejaron de compartir fotografías juntos con la misma frecuencia y ambos tomaron mayor distancia de las publicaciones relacionadas con su vida sentimental.

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Toni Costa aclara qué ocurre con Mimi Ortiz

Ante los rumores, el bailarín aseguró que no existe ningún misterio detrás de la decisión de reducir la exposición de su relación y explicó que simplemente optaron por mantener esa parte de sus vidas lejos de las redes sociales.

“No pasa nada, ahora todo es privado y ya. Hay mucha maldad, hay que evitarlo”, aseguró Costa a “De Boca en Boca”.

Con esas palabras, el español buscó poner freno a las versiones que durante meses han circulado alrededor de su relación con Ortiz, especialmente aquellas que relacionaban la ausencia de fotografías juntos con una posible separación.

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La decisión de mantener su romance en privado tampoco es nueva para la presentadora costarricense. Ortiz ya había abordado el tema anteriormente en el mismo programa de televisión y explicó que ambos llegaron a un acuerdo para proteger su relación de la exposición pública.

En aquella oportunidad, Ortiz confirmó que la decisión de limitar las publicaciones sobre su relación fue tomada de manera conjunta, precisamente por la cantidad de comentarios y especulaciones que se habían generado.

“Nosotros hemos decidido guardar al 100 % nuestra relación. Hemos visto mucho circo alrededor, la mínima cosita se explota y se hace mucho más grande de lo que es”, aseguró la presentadora.

La declaración de Ortiz coincide ahora con la explicación ofrecida por Costa, quien insistió en que la ausencia de contenido conjunto en redes sociales no debe interpretarse automáticamente como una ruptura.

La pareja ha optado así por reducir la exposición pública de su vida sentimental, mientras ambos continúan con sus respectivos proyectos profesionales.

En el caso de Costa, su reciente llegada a Costa Rica responde a su participación como jurado en la tercera temporada de “Mira Quién Baila”, espacio que lo mantiene nuevamente vinculado con la televisión nacional.

Mientras tanto, las declaraciones de ambos dejan claro que prefieren mantener los detalles de su relación lejos del escrutinio constante de las redes sociales y de las especulaciones que puedan surgir a partir de sus publicaciones.

Por ahora, Costa respondió directamente a quienes han alimentado los rumores y Ortiz ya había explicado las razones detrás de la decisión. Ambos coinciden en un punto: su relación continuará siendo un asunto privado.