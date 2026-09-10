Niño de 7 años muere tras ataque a balazos contra un carro en Limón

Un hombre y una mujer también resultaron heridos. Los responsables dispararon desde una motocicleta y escaparon.

Un niño de apenas siete años murió la noche de este jueves luego de resultar herido de bala durante un violento ataque contra un vehículo en Pueblo Nuevo de Limón.

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En 3 puntos Un hombre y una mujer también resultaron heridos. Un niño de apenas siete años murió la noche de este jueves luego de resultar herido de bala durante un violento ataque contra un vehículo en Pueblo Nuevo de Limón. Agentes del OIJ mantienen abierta una investigación para determinar las causas del ataque, identificar a los responsables y establecer contra quién iba dirigida la balacera.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el reporte del tiroteo ingresó aproximadamente a las 9:35 p. m.

Según la información preliminar, el menor viajaba en un vehículo junto con un hombre de apellido Alvarado, de 28 años, y una mujer de apellido Jackson, de 48 años.

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Por motivos que todavía se desconocen, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta se acercaron al automóvil y dispararon en múltiples ocasiones contra sus ocupantes.

El niño recibió un impacto de bala en el tórax, mientras que Alvarado sufrió dos heridas en la espalda y Jackson resultó lesionada en uno de los dedos de una mano.

Después del ataque, los sospechosos huyeron del lugar en la motocicleta y permanecen en fuga.

Los tres heridos fueron trasladados por sus propios medios al Hospital Tony Facio de Limón. Posteriormente, personal del centro médico comunicó a las autoridades judiciales que el menor había fallecido.

Agentes del OIJ mantienen abierta una investigación para determinar las causas del ataque, identificar a los responsables y establecer contra quién iba dirigida la balacera.