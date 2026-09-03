(Video) Así fueron los segundos de terror que vivió veterinaria en intento de homicidio: Una cámara captó todo

Un video captado por una cámara de seguridad de una clínica veterinaria en Cartago muestra parte de la agresión sufrida por la médica veterinaria Jennifer Brenes, quien permanece hospitalizada tras el ataque ocurrido este miércoles.

Las imágenes, que son de contenido sensible, muestran el momento en que un hombre ingresa al establecimiento y se acerca directamente a Brenes. Sin que se observe una conversación previa, el sujeto comienza a agredirla con un martillo.

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El video permite observar que la veterinaria intenta defenderse y forcejea con el hombre mientras ambos se desplazan hacia el exterior del establecimiento.

La situación continúa hasta el área del parqueo, donde varias personas que se encontraban cerca se percatan de lo que ocurre y se acercan para intervenir.

En 3 puntos Un video captado por una cámara de seguridad de una clínica veterinaria en Cartago muestra parte de la agresión sufrida por la médica veterinaria Jennifer Brenes, quien permanece hospitalizada tras el ataque ocurrido este miércoles. Las imágenes, que son de contenido sensible, muestran el momento en que un hombre ingresa al establecimiento y se acerca directamente a Brenes. Advertencia: Las imágenes que se muestran a continuación son gráficas y no aptas para personas sensibles, Se recomienda discreción.

De acuerdo con la información relacionada con el caso, la intervención de estas personas permitió detener al hombre y poner fin al ataque.

Las imágenes de la cámara de seguridad se han convertido en uno de los elementos que permiten reconstruir cómo se desarrollaron los hechos dentro y fuera de la clínica.

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Por respeto a la víctima, el contenido audiovisual debe ser tratado con precaución, especialmente debido a que registra un episodio de violencia contra una persona.

La agresión dejó a Brenes con lesiones de consideración, entre ellas una fractura de cráneo y un sangrado importante, por lo que permanece bajo atención médica.

El caso tiene como antecedente una situación relacionada con unos gatos que ocurrió meses atrás.

Según la información recibida, el hombre señalado como presunto agresor había solicitado atención para unos animales en la clínica. Brenes no pudo recibirlos y los remitió a otro centro veterinario.

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Posteriormente, los animales fallecieron en ese otro establecimiento. La veterinaria, de acuerdo con la información disponible, no estaba a cargo de los gatos cuando murieron.

No se ha confirmado que ese hecho sea el motivo de la agresión, por lo que esa eventual relación deberá ser determinada mediante la investigación correspondiente.

El hombre señalado en la denuncia fue identificado como Gabriel Sosa Blanco. Las circunstancias del ataque y las responsabilidades que puedan derivarse deberán ser determinadas por las autoridades.

Además, se han reportado supuestas situaciones problemáticas previas entre esta misma persona y otros profesionales veterinarios de Cartago, información que también deberá ser corroborada.

Mientras avanza la investigación, Brenes continúa hospitalizada debido a las lesiones sufridas.

El video de seguridad aporta una nueva perspectiva sobre el caso y muestra la rápida intervención de personas que se encontraban en las cercanías y que acudieron al lugar al percatarse de la agresión.

Las imágenes son fuertes y se recomienda evitar su difusión sin advertencias de contenido, así como no compartir fragmentos que expongan innecesariamente a la víctima.

Advertencia: Las imágenes que se muestran a continuación son gráficas y no aptas para personas sensibles, Se recomienda discreción.