Mujer herida tras un posible ataque de un reptil mientras se bañaba en Playa Caldera

La mujer, de 28 años, sufrió heridas en una de sus extremidades inferiores y fue trasladada en condición estable a un centro médico. De momento, no se ha confirmado qué tipo de animal estuvo involucrado.

Un momento de tranquilidad terminó en un gran susto para una mujer de 28 años, quien habría sido atacada por un reptil mientras se bañaba en Playa Caldera, Puntarenas.

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En 3 puntos La mujer, de 28 años, sufrió heridas en una de sus extremidades inferiores y fue trasladada en condición estable a un centro médico. Un momento de tranquilidad terminó en un gran susto para una mujer de 28 años, quien habría sido atacada por un reptil mientras se bañaba en Playa Caldera, Puntarenas. De momento, no han trascendido mayores detalles sobre el animal ni sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el aparente ataque.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta durante este lunes y desplazó personal al sitio para atender a la afectada.

Al llegar, los cruzrojistas encontraron a la mujer con heridas en una de sus extremidades inferiores, por lo que recibió atención en el lugar.

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Según relató la paciente a los socorristas, mientras se encontraba bañándose fue atacada aparentemente por un animal.

En el reporte preliminar, la Cruz Roja indicó que se trataría de un posible lagarto; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado qué especie de reptil estuvo involucrada.

Por esta razón, se desconoce si pudo tratarse de un cocodrilo, un caimán u otro tipo de reptil.

La mujer fue trasladada en condición estable a un centro médico para recibir valoración y atención por las heridas sufridas.

De momento, no han trascendido mayores detalles sobre el animal ni sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el aparente ataque.