Mujer detenida al intentar ingresar a cárcel de Cartago

La Policía Penitenciaria sorprendió a la mujer con un celular con un chip

La Policía Penitenciaria mantiene los controles de seguridad en los centros penitenciarios del país y, durante una revisión realizada en el centro penal Jorge Debravo, decomisó un teléfono celular y un chip que una visitante presuntamente intentaba ingresar de manera oculta.

Publicidad

En 3 puntos La Policía Penitenciaria sorprendió a la mujer con un celular con un chip La Policía Penitenciaria mantiene los controles de seguridad en los centros penitenciarios del país y, durante una revisión realizada en el centro penal Jorge Debravo. La Policía Penitenciaria mantiene este tipo de controles como parte de las acciones para impedir el ingreso de objetos prohibidos a los centros penitenciarios.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo se produjo durante una revisión de rutina en el puesto de ingreso al centro penitenciario.

La mujer, de apellido Lenon, llevaba el dispositivo y el chip ocultos en una bolsa de su blusa, a la altura del pecho.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Tras el decomiso, la sospechosa fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para que se realice el trámite respectivo y se determine lo que corresponda en este caso.

La Policía Penitenciaria mantiene este tipo de controles como parte de las acciones para impedir el ingreso de objetos prohibidos a los centros penitenciarios.