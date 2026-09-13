Mueren dos reos de La Reforma mueren: Justicia confirma los decesos

Uno de los hombres falleció en el Hospital San Rafael de Alajuela tras permanecer internado desde agosto. El segundo murió en la clínica del centro penitenciario después de presentar problemas de salud.

Dos privados de libertad del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, murieron este sábado 12 de setiembre en Alajuela.

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Los fallecimientos se registraron con menos de 12 horas de diferencia, aunque bajo circunstancias distintas, según los informes divulgados por el Ministerio de Justicia y Paz.

En 3 puntos Uno de los hombres falleció en el Hospital San Rafael de Alajuela tras permanecer internado desde agosto. Dos privados de libertad del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, murieron este sábado 12 de setiembre en Alajuela. El Ministerio de Justicia y Paz lamentó ambas muertes y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de los fallecidos.

El primer caso corresponde a un hombre de apellido Fonseca, de 28 años, quien murió a las 2:40 a. m. en el Hospital San Rafael de Alajuela debido a complicaciones de salud.

Fonseca había sido trasladado desde La Reforma hasta ese centro médico el 15 de agosto de 2026, por lo que permaneció hospitalizado durante casi un mes antes de fallecer.

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La segunda muerte ocurrió a las 2:20 p. m. en la clínica del propio centro penitenciario. El fallecido fue identificado como un hombre de apellido Flores, de 48 años.

De acuerdo con la Policía Penitenciaria, algunos compañeros de dormitorio alertaron que Flores se encontraba mal de salud.

Las autoridades coordinaron inmediatamente su traslado a la clínica de La Reforma, donde posteriormente fue declarado fallecido.

El Ministerio de Justicia no informó cuál habría sido el problema de salud que provocó su muerte.

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Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y coordinaron su traslado a la Morgue Judicial para efectuar los procedimientos correspondientes y determinar la causa del fallecimiento.

El Ministerio de Justicia y Paz lamentó ambas muertes y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de los fallecidos.