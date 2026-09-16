Motociclista se defiende de asalto y mata a dos delincuentes

Según la versión preliminar de la Fuerza Pública, dos hombres interceptaron a la pareja y amenazaron al conductor con un puñal. El motociclista respondió con un arma de fuego.

Un hombre mató a balazos a dos presuntos asaltantes que, según la información preliminar de las autoridades, intentaron despojarlo de su motocicleta cuando viajaba acompañado por su esposa.

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El hecho ocurrió durante la noche de este martes 15 de setiembre, en el sector de calle Gobierno, en La Rita de Pococí, Limón.

En 3 puntos Según la versión preliminar de la Fuerza Pública, dos hombres interceptaron a la pareja y amenazaron al conductor con un puñal. Un hombre mató a balazos a dos presuntos asaltantes que, según la información preliminar de las autoridades, intentaron despojarlo de su motocicleta cuando viajaba acompañado por su esposa. Los cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial para las respectivas autopsias, mientras continúa la investigación.

La reconstrucción inicial señala que los dos sospechosos también se desplazaban en una motocicleta y avanzaron directamente hacia la pareja.

Al encontrarse de frente, aparentemente amenazaron al conductor con un puñal, en lo que las autoridades investigan como un intento de “bajonazo”.

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Ante la amenaza, el hombre detuvo la motocicleta, descendió y caminó hacia los sujetos, quienes presuntamente continuaron acercándose.

En ese momento, sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones contra ambos hombres. Los dos recibieron múltiples impactos de bala y murieron producto de las heridas.

Tras lo ocurrido, el motociclista dio aviso inmediato a las autoridades y permaneció en el lugar.

De acuerdo con la información suministrada por un oficial de la Fuerza Pública en la escena, el arma utilizada se encontraría debidamente registrada y con la documentación de portación al día.

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El caso queda ahora en manos de las autoridades judiciales, que deberán reconstruir completamente la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias en las que el hombre utilizó el arma.

Los cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial para las respectivas autopsias, mientras continúa la investigación.