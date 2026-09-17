Motociclista muere en el hospital tras ser atropellado por camionero durante una discusión de carretera: OIJ ya detuvo al conductor

El joven de 26 años sufrió múltiples fracturas en el tórax y el cráneo tras perder el control de la motocicleta. El conductor del tráiler fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía de Hatillo.

Un motociclista de 26 años murió en el Hospital San Juan de Dios luego de sufrir un accidente de tránsito que, según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se habría producido después de una discusión con el conductor de un tráiler.

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La víctima fue identificada con el apellido Navarro y el hecho ocurrió la tarde de ayer en el sector de San Sebastián, Paso Ancho, en San José.

De acuerdo con el reporte preliminar del OIJ, Navarro viajaba a bordo de una motocicleta cuando, en apariencia, tuvo una discusión con el conductor de un tráiler.

En 3 puntos El joven de 26 años sufrió múltiples fracturas en el tórax y el cráneo tras perder el control de la motocicleta. Un motociclista de 26 años murió en el Hospital San Juan de Dios luego de sufrir un accidente de tránsito que, según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Mientras tanto, el conductor detenido fue trasladado a la Fiscalía de Hatillo, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

Tras ese intercambio, el conductor del vehículo pesado, quien presuntamente habría colisionado al motociclista, habría provocado que este perdiera el control de la motocicleta.

El joven terminó cayendo en una cuneta y sufrió múltiples fracturas en el tórax y el cráneo.

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Personal de la Cruz Roja Costarricense acudió al sitio y trasladó al motociclista hasta el Hospital San Juan de Dios, donde permaneció bajo atención médica.

Sin embargo, pese a la atención recibida, el hombre fue declarado fallecido este jueves por personal médico.

Tras el accidente y posteriormente al fallecimiento del motociclista, el conductor del tráiler fue detenido por las autoridades judiciales.

Se trata de un hombre de apellido Rodríguez, de 49 años, quien quedó bajo custodia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

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El OIJ indicó que personal de Siori realizó el levantamiento del cuerpo este jueves a las 10:25 a. m., directamente en el centro médico.

Posteriormente, el cuerpo fue remitido a la morgue judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.

Este procedimiento permitirá realizar las diligencias médico-legales correspondientes tras el fallecimiento del joven de 26 años.

Mientras tanto, el conductor detenido fue trasladado a la Fiscalía de Hatillo, instancia que deberá determinar su situación jurídica.