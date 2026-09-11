Millonaria inversión busca transformar infraestructura de escuelas y colegios en 19 distritos de Cartago

Las obras se distribuyen en seis cantones. Tres proyectos ya se encuentran en ejecución y otros centros educativos cuentan con recursos asignados.

La provincia de Cartago contará con 27 proyectos de infraestructura educativa que representan una inversión superior a los ₡28 mil millones, destinados a mejorar las condiciones en las que estudian miles de estudiantes.

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Los proyectos contemplan la construcción de nuevos centros educativos, ampliaciones, obras de mantenimiento y creación de espacios para fortalecer las condiciones de aprendizaje.

Las intervenciones se distribuyen en 19 distritos de los seis cantones de la provincia. De los 27 proyectos, tres ya se encuentran en ejecución.

En 3 puntos Las obras se distribuyen en seis cantones. La provincia de Cartago contará con 27 proyectos de infraestructura educativa que representan una inversión superior a los ₡28 mil millones, destinados a mejorar las condiciones en las que estudian miles de estudiantes. Con estos proyectos, el Ministerio de Educación Pública busca atender necesidades de infraestructura en distintos puntos de Cartago y mejorar las condiciones físicas de los centros donde reciben clases los estudiantes de la provincia.

Uno de los principales proyectos corresponde a la Escuela Carlos J. Peralta Echeverría, en Guadalupe de Cartago. El centro educativo, fundado en 1886 y único del distrito, recibirá una nueva infraestructura debido a que las instalaciones anteriores ya no respondían a las necesidades de la comunidad educativa.

La obra representa una inversión superior a los ₡3.482 millones y está previsto que concluya en enero de 2027.

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También avanzan los trabajos en la Escuela José Liendo y Goicoechea, en Paraíso. El proyecto busca concentrar en mejores condiciones a estudiantes que actualmente reciben clases en distintas sedes que no reúnen las condiciones adecuadas para el aprendizaje.

En este caso, la inversión supera los ₡2.551 millones, mientras que la finalización de las obras está prevista para enero de 2027.

Otro de los proyectos corresponde al Colegio de San Luis Gonzaga, una de las instituciones educativas más emblemáticas de Cartago y del país. Recientemente comenzó la recuperación de su gimnasio, utilizado durante años para actividades deportivas y culturales, además de graduaciones y otras actividades de la comunidad educativa.

La intervención cuenta con un presupuesto de ₡1.303 millones y se proyecta que esté concluida en mayo de 2027.

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El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, destacó la importancia de la inversión para el desarrollo de la provincia.

“Invertir en educación no es solo construir aulas: es abrir oportunidades, acercar el desarrollo a las comunidades y garantizar que las y los jóvenes de Cartago puedan construir un mejor futuro”, afirmó Sánchez.

Más centros educativos con recursos asignados

Además de las tres obras actualmente en ejecución, otros centros educativos de la provincia ya cuentan con recursos asignados para proyectos de infraestructura.

En el cantón de Cartago se incluyen los centros Rafael Hernández, Liceo Tierra Blanca, Sixto Cordero, C.T.P. San Juan Sur, Justo María Padilla y Antonio Camacho.

En Paraíso, figura la Escuela William Brenes.

En Turrialba, los proyectos corresponden al Liceo Santa Teresita, CINDEA Turrialba, Villa Damaris, Nocturno Enrique Menzel, Unidad Pedagógica El Torito, Las Américas, Valeriano Fernández, Santa Cristina, Ñuka Kichá y Kabebata.

En El Guarco, se contemplan obras para el Liceo de Tobosi, Liceo Rural Cañón de El Guarco y Guatuso.

Mientras tanto, en La Unión se incluyen los centros educativos Yerbabuena y Alejandro Quesada, y en Jiménez, Plaza Vieja y el Liceo Hernán Vargas.

Con estos proyectos, el Ministerio de Educación Pública busca atender necesidades de infraestructura en distintos puntos de Cartago y mejorar las condiciones físicas de los centros donde reciben clases los estudiantes de la provincia.