Menor de 13 años arrastrado por la corriente de un río en Sarapiquí

La Cruz Roja Costarricense mantiene un operativo de búsqueda en el sector de Las Orquetas, en Río Frío de Sarapiquí, donde un menor habría sido arrastrado por la corriente. Las lluvias complican las labores de los equipos de emergencia.

La Cruz Roja Costarricense mantiene un operativo de búsqueda en el sector de Las Orquetas, en Río Frío de Sarapiquí, Heredia, tras el reporte de un accidente acuático que involucra a un menor de 13 años.

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En 3 puntos La Cruz Roja Costarricense mantiene un operativo de búsqueda en el sector de Las Orquetas, en Río Frío de Sarapiquí, donde un menor habría sido arrastrado por la corriente. La Cruz Roja Costarricense mantiene un operativo de búsqueda en el sector de Las Orquetas, en Río Frío de Sarapiquí, Heredia, tras el reporte de un accidente acuático que involucra a un menor de 13 años. La Cruz Roja Costarricense indicó que continuará informando conforme se obtengan nuevos detalles sobre el desarrollo de la operación.

De acuerdo con la información proporcionada por los familiares, el menor habría sido arrastrado por la corriente del río, situación que activó la respuesta de los equipos de emergencia en la zona.

En el lugar trabajan actualmente dos ambulancias de la Cruz Roja Costarricense, además de personal especializado en labores de buceo, quienes participan en las tareas de búsqueda del menor.

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Los equipos de emergencia mantienen el operativo en el sector mientras realizan las labores correspondientes para tratar de localizar al menor.

Sin embargo, las condiciones climatológicas representan una dificultad adicional para los cuerpos de socorro. Según la Cruz Roja, en la zona se registran lluvias constantes, lo que complica las labores que desarrollan los equipos encargados de la búsqueda.

La operación permanece activa en Río Frío de Sarapiquí, mientras los socorristas trabajan en el sitio y mantienen los esfuerzos para ubicar al menor reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la corriente.

La Cruz Roja Costarricense indicó que continuará informando conforme se obtengan nuevos detalles sobre el desarrollo de la operación.