Medford y Acuña bajan el ruido: Saprissa va por todo al Fello Meza

Hernán Medford y Sebastián Acuña hablaron en la previa del decisivo Cartaginés-Saprissa y coincidieron en que el grupo está unido, concentrado y preparado para afrontar una serie que puede llevar al Monstruo a las semifinales de la Copa Centroamericana.

El Deportivo Saprissa tiene claro que este miércoles no hay margen para distracciones.

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El conjunto morado visita el Estadio Fello Meza para enfrentar al Cartaginés en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, después del empate 2-2 registrado en el primer duelo.

En la conferencia de prensa previa al compromiso, Hernán Medford y Sebastián Acuña transmitieron un mismo mensaje: el equipo está enfocado exclusivamente en lo que suceda dentro de la cancha.

En 3 puntos Hernán Medford y Sebastián Acuña hablaron en la previa del decisivo Cartaginés-Saprissa y coincidieron en que el grupo está unido. El Deportivo Saprissa tiene claro que este miércoles no hay margen para distracciones. Saprissa llega con una consigna clara después de las palabras de su entrenador y uno de sus volantes: dejar fuera el ruido.

El técnico morado aseguró que el plantel llega preparado para una noche de máxima exigencia.

Medford explicó que el equipo ya tiene definida su estrategia y que durante los entrenamientos de los últimos días ha observado una respuesta positiva de sus futbolistas.

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«“El equipo sabe jugar estos partidos, la estrategia está hecha, todo lo tenemos manejado y practicado, estoy muy tranquilo con lo que he visto de los muchachos estos días”, señaló el entrenador.»

Para el estratega, el encuentro tiene características especiales por lo que está en juego.

«“Esto es una final”, manifestó Medford, al recordar que Saprissa está ante uno de esos partidos en los que la experiencia y la concentración tendrán un peso importante.»

La serie llega abierta después del 2-2 en Tibás. Cartaginés consiguió marcar dos goles como visitante, mientras Saprissa necesita ganar en territorio brumoso para avanzar directamente a semifinales.

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Acuña: “El equipo está cerrado y muy unido”

Sebastián Acuña también tomó la palabra y dejó claro que dentro del camerino morado existe concentración total.

El volante no pudo disputar el partido de ida debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, pero estará disponible para el decisivo encuentro en Cartago.

Acuña aseguró que el plantel no está prestando atención a las situaciones externas que rodean el partido.

«“A todas las situaciones externas, nosotros no les damos importancia. El equipo está cerrado, muy unido, estamos muy concentrados en lo que tenemos que hacer”, expresó.»

El futbolista agregó que el grupo sabe perfectamente lo que tiene por delante y que el objetivo está definido: avanzar a la siguiente ronda.

Sus declaraciones llegan después de una semana cargada para Saprissa, que además sufrió una derrota 4-2 ante Sporting en el campeonato nacional. El equipo morado, sin embargo, deberá dejar atrás ese resultado para concentrarse en la competencia internacional.

Una clasificación que vale más que una semifinal

La importancia de la serie trasciende el boleto a semifinales.

El ganador de esta llave también asegurará su clasificación a la próxima Copa de Campeones de Concacaf, mientras que el equipo eliminado tendrá que buscar su boleto mediante un repechaje.

Un empate 0-0 o 1-1 favorecería a Cartaginés por el criterio del gol de visitante. Si terminan nuevamente 2-2, habrá tiempos extra; cualquier empate posterior mantiene abierta la posibilidad de definición desde el punto de penal. Una victoria de cualquiera de los dos equipos le dará el boleto a semifinales.

El partido está programado para este miércoles 16 de septiembre en el Estadio Fello Meza, en Cartago.

Saprissa llega con una consigna clara después de las palabras de su entrenador y uno de sus volantes: dejar fuera el ruido, concentrarse en los 90 minutos y buscar en territorio brumoso el resultado que le permita seguir con vida en la Copa Centroamericana.