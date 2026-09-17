Medford cambia el discurso tras el golpe ante Cartaginés y lanza una fuerte promesa a la afición morada

Un día después de la eliminación de la Copa Centroamericana, Hernán Medford habló con mayor calma, reconoció los problema defensivos del Saprissa y aseguró que el equipo debe reaccionar rápidamente ante Herediano.

Hernán Medford pasó página. Después de una noche complicada en el estadio Fello Meza, donde Saprissa perdió 3-2 ante Cartaginés y quedó eliminado de la Copa Centroamericana, el técnico morado apareció este jueves con un mensaje mucho más sereno.

El golpe todavía está fresco, pero el entrenador ya puso la mirada en lo que viene: el campeonato nacional y la posibilidad de conseguir el boleto a la próxima Concachampions mediante el repechaje.

“Yo me comprometo a hacer este equipo campeón”, afirmó Medford en un mensaje directo para la afición morada.

En 3 puntos Un día después de la eliminación de la Copa Centroamericana, Hernán Medford habló con mayor calma, reconoció los problema defensivos del Saprissa y aseguró que el equipo debe reaccionar rápidamente ante Herediano. Hernán Medford pasó página. Después de una noche complicada en el estadio Fello Meza, donde Saprissa perdió 3-2 ante Cartaginés y quedó eliminado de la Copa Centroamericana. "Yo me comprometo a hacer este equipo campeón".

Medford explicó que su estado de ánimo después del partido contra Cartaginés era muy diferente.

El técnico reconoció que no estaba en condiciones emocionales para analizar inmediatamente la eliminación.

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“No estaba para hacer conferencia de prensa”, explicó, al señalar que acababa de recibir un golpe deportivo muy fuerte.

Un día después, sin embargo, aseguró que ya podía hablar con mayor tranquilidad y aceptar lo ocurrido.

Saprissa perdió 3-2 ante Cartaginés y quedó eliminado con un marcador global de 5-4.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la explicación del entrenador sobre la defensa.

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Medford reconoció que Saprissa está corto de efectivos en esa zona debido a las lesiones de Kendall Waston, Óscar Duarte y Douglas Sequeira.

“Estamos cortos en cantidad”, explicó el técnico, quien además admitió que al equipo le han marcado demasiados goles en los últimos partidos.

Pero el entrenador también dejó claro que el problema no solamente corresponde a los defensores.

Su planteamiento es que Saprissa debe defender desde arriba y mejorar colectivamente para evitar que los errores terminen convirtiéndose en goles.

Sobre lo ocurrido frente a Cartaginés, Medford fue directo.

Según explicó, internamente ya conversaron sobre el partido y reconocieron que Saprissa tuvo la clasificación en sus manos, pero terminó complicándose.

“Un partido que sentíamos ganado, pero nos complicamos nosotros mismos. Dejamos ir la clasificación”, señaló.

El técnico también había asumido desde la conferencia posterior al encuentro la responsabilidad por la eliminación y reconoció que los errores colectivos terminaron costándole caro al equipo.

Herediano aparece como la oportunidad para reaccionar

Saprissa recibirá este sábado 19 de septiembre a las 8 p. m. a Herediano, en el estadio Ricardo Saprissa, por la jornada 9 del Apertura 2026.

Y Medford considera que ese partido puede convertirse en el punto de partida para cambiar el ambiente alrededor del equipo.

“Es el partido que va a cambiar la dinámica, es el partido que necesitábamos para salir de esto”, manifestó.

El entrenador quiere recuperar dos cosas: confianza y resultados.

Reconoció que, aunque el nivel de juego le deja parcialmente tranquilo, Saprissa no ha conseguido convertir ese rendimiento en los resultados que necesita.

Después de quedar fuera de la Copa Centroamericana y perder previamente la Supercopa, el campeonato nacional adquiere todavía mayor importancia para Saprissa.

“Es una obligación ser campeón y clasificar al torneo regional”, afirmó.

Además, recordó que Saprissa todavía tiene la posibilidad de buscar su clasificación a la Concachampions mediante el repechaje de la Copa Centroamericana.

Ya no está en juego el título regional, pero sí queda una puerta para conseguir el boleto internacional.

Medford también habló del enojo de los aficionados morados.

Reconoció que la afición de Saprissa es exigente y que nadie dentro del club pues estar satisfecho después de una eliminación como la sufrida ante Cartaginés.

Pero considera que ahora la responsabilidad está en manos del propio equipo para cambiar ese sentimiento.

Y cerró con la frase que marca el nuevo objetivo de Saprissa:

"Yo me comprometo a hacer este equipo campeón".