Más de 4 mil funcionarios en huelga: CCSS acude a Tribunales para que vuelvan a sus trabajos

La cifra fue reportada por la institución con corte a las 3 p. m. Entre los hospitales nacionales, el San Juan de Dios registra la mayor cantidad de funcionarios en huelga.

La huelga convocada por diferentes organizaciones sindicales continúa generando afectación dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Según los datos más recientes de la institución, 4.355 funcionarios se han sumado al movimiento de huelga, con corte a las 3:00 p. m.

En 3 puntos La cifra fue reportada por la institución con corte a las 3 p. m. Entre los hospitales nacionales, el San Juan de Dios registra la mayor cantidad de funcionarios en huelga. La huelga convocada por diferentes organizaciones sindicales continúa generando afectación dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Quienes participan de la huelga, alegan falta de pagos salariales desde hace varios meses, la CCSS asegura que está trabajando para realizarlos.

La actualización refleja la cantidad de trabajadores que, hasta ese momento, habían reportado su incorporación al movimiento en distintos centros y dependencias de la Caja.

Entre los principales hospitales nacionales, el hospital San Juan de Dios registra la cifra más alta, con 752 funcionarios en huelga. Le sigue el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, con 435 trabajadores, mientras que el hospital México reporta 243 funcionarios que participan en el movimiento.

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La CCSS también tomó acciones ante la situación y funcionarios de su Dirección Jurídica se presentaron ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José.

La institución acudió a esa instancia para presentar una solicitud de reincorporación a labores de los funcionarios que se mantienen en huelga, trámite que quedó registrado bajo el expediente 26-0001546-2024-LA.

El dato actualizado de 4.355 funcionarios corresponde al corte realizado por la Caja a las 3 p. m., por lo que representa el estado del movimiento registrado por la institución hasta ese momento.

La presencia de trabajadores en huelga se distribuye entre diferentes áreas de la CCSS, mientras la institución mantiene la vía judicial para solicitar el regreso a las labores de quienes participan en el movimiento.

Quienes participan de la huelga, alegan falta de pagos salariales desde hace varios meses, la CCSS asegura que está trabajando para realizarlos.