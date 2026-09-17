¡MARATHÓN LLEGA ENCENDIDO! El dato que preocupa a Alajuelense antes de la batalla por los cuartos

El conjunto hondureño acumula seis partidos consecutivos sin perder y atraviesa un momento completamente distinto al de Alajuelense, que estrenará técnico tras la salida de Ismael Rescalvo. La serie está 2-2 y cualquier descuido puede dejar a los manudos fuera de la Copa Centroamericana

Alajuelense tendrá este jueves una prueba que llega en uno de los momentos más complicados de su temporada.

Después del 2-2 registrado en el Estadio Francisco Morazán, la Liga recibirá al Marathón de Honduras con el boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf en juego.

El Monstruo Verde suma seis partidos consecutivos sin conocer la derrota y pretende prolongar esa racha para meterse en la siguiente ronda del torneo regional.

En 3 puntos El conjunto hondureño acumula seis partidos consecutivos sin perder y atraviesa un momento completamente distinto al de Alajuelense, que estrenará técnico tras la salida de Ismael Rescalvo. Alajuelense tendrá este jueves una prueba que llega en uno de los momentos más complicados de su temporada. Todo está servido: la Liga necesita reaccionar y el Monstruo Verde quiere demostrar que su gran momento no es casualidad.

Del otro lado estará una Liga que estrenará técnico interino tras la salida del español Ismael Rescalvo.

El momento de ambos equipos marca un contraste evidente.

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Mientras Marathón marcha como líder de su campeonato local, Alajuelense ocupa actualmente la sexta posición del Apertura y está fuera de los puestos de clasificación.

La situación reciente tampoco ayuda al conjunto rojinegro.

La Liga no ha podido ganar ninguno de sus últimos cuatro encuentros.

En ese período empató 2-2 ante Marathón por la Copa Centroamericana, igualó contra Pérez Zeledón en el campeonato nacional y posteriormente sufrió derrotas consecutivas frente a Saprissa y Cartaginés.

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Ahora, con Bryan Ruiz al frente de manera interina, los manudos deberán cambiar rápidamente la dinámica.

Marathón llega con números que meten presión

El equipo hondureño atraviesa una racha productiva tanto en resultados como en goles.

Durante sus últimos seis partidos sin perder, Marathón ha conseguido marcar 13 goles y apenas ha recibido tres.

Ese registro explica parte del buen momento que atraviesa el conjunto catracho y representa una advertencia para una defensa rojinegra que tendrá que estar muy atenta.

Además, el empate de la ida dejó la serie completamente abierta.

Con el 2-2 de la ida, la clasificación todavía está en el aire.

Un nuevo empate 2-2 llevaría la serie a tiempos extra y, de ser necesario, penales.

Pero existen otros marcadores que permitirían a Marathón avanzar directamente.

Los resultados 0-1, 1-2, 0-3, 1-3, 2-3 y 3-3 le darían el boleto al conjunto hondureño.

Alajuelense, por su parte, necesita aprovechar su condición de local y conseguir un resultado que le permita dejar atrás el momento complicado que atraviesa.

Una noche para cambiar la historia reciente

El partido no solo definirá quién continúa con vida en la Copa Centroamericana.

Para Alajuelense será también la primera prueba de la nueva etapa después de Rescalvo.

Con Bryan Ruiz tomando temporalmente las riendas, los rojinegros buscarán recuperar confianza, responder ante su afición y evitar que una temporada que comenzó con grandes expectativas siga complicándose.

Marathón, en cambio, llegará al Morera Soto con una racha que quiere defender y con la posibilidad de dar otro golpe en territorio costarricense.

Todo está servido: la Liga necesita reaccionar y el Monstruo Verde quiere demostrar que su gran momento no es casualidad.