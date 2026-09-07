Lo daban por despedido: la Liga rompe el silencio y toma una decisión sobre Rescalvo

La derrota de Liga Deportiva Alajuelense ante Saprissa no terminó con el pitazo final. El 0-2 en casa abrió un nuevo frente para los rojinegros: la presión sobre Ismael Rescalvo y una serie de rumores que llegaron a dar por hecho su salida del equipo.

Desde el sábado, varios aficionados manudos comenzaron a exigir un cambio en el banquillo. El domingo, las versiones fueron más lejos, cuando usuarios de redes sociales e incluso algunos periodistas afirmaron que Rescalvo ya estaba fuera y mencionaron nombres de posibles sustitutos.

En 3 puntos La derrota de Liga Deportiva Alajuelense ante Saprissa no terminó con el pitazo final. Desde el sábado, varios aficionados manudos comenzaron a exigir un cambio en el banquillo. La próxima prueba será este jueves, cuando los manudos visiten al Marathón de Honduras a las 7:06 p. m., por los cuartos de final del certamen regional.

Sin embargo, la dirigencia de Alajuelense decidió ponerle un alto a las especulaciones y dejó claro que no existe una discusión sobre la continuidad del entrenador español.

“La continuidad al frente del primer equipo de Ismael Rescalvo y su cuerpo técnico no está en discusión ni ha estado en duda”, afirmó el club mediante un comunicado oficial.

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La Liga reconoció el malestar que provocó la caída en el Clásico Nacional y aseguró comprender la frustración de su afición, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. No obstante, señaló que afrontará el momento con serenidad, autocrítica y convicción.

“Somos conscientes de que algunos resultados no son los que merece este escudo”, expresó la institución, que insistió en que el campeonato nacional todavía tiene mucho camino por recorrer.

El respaldo llega en un momento de presión para Rescalvo, quien deberá responder en la cancha a las críticas y recuperar la confianza de una afición que quedó golpeada por la derrota ante su máximo rival.

Además del torneo local, Alajuelense tiene por delante la defensa del título de la Copa Centroamericana, un objetivo que la dirigencia considera prioritario para el equipo.

La próxima prueba será este jueves, cuando los manudos visiten al Marathón de Honduras a las 7:06 p. m., por los cuartos de final del certamen regional. El resultado podría marcar el ambiente alrededor del técnico, aunque, por ahora, la posición oficial del club es contundente: Rescalvo continúa al mando.