Saprissa silencia el Morera, gana el clásico y manda a Alajuelense al quinto lugar

El Deportivo Saprissa dio un golpe de autoridad este sábado al vencer 2-0 a Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, durante el primer clásico nacional de la temporada 2026-2027.

Orlando Sinclair y Sebastián Acuña se encargaron de marcar los goles con los que el conjunto morado silenció la casa rojinegra y se apoderó en solitario del liderato del Torneo de Apertura 2026.

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Sinclair abrió el marcador al minuto 45+2, cuando el primer tiempo estaba a punto de finalizar. El gol cayó como un balde de agua fría para los manudos, que tuvieron que marcharse al descanso en desventaja ante su afición.

En 3 puntos El Deportivo Saprissa dio un golpe de autoridad este sábado al vencer 2-0 a Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, durante el primer clásico nacional de la temporada 2026-2027. Orlando Sinclair y Sebastián Acuña se encargaron de marcar los goles con los que el conjunto morado silenció la casa rojinegra y se apoderó en solitario del liderato del Torneo de Apertura 2026. Los morados no solo se quedaron con los tres puntos y el orgullo del clásico, sino que también abrieron una importante distancia en la lucha por la cima.

Saprissa volvió a golpear apenas comenzaba el complemento. Al minuto 51, Acuña aprovechó un error del guardameta Washington Ortega y envió la pelota al fondo de la portería para establecer el 2-0 definitivo.

Alajuelense intentó reaccionar y buscó descontar, pero no encontró la manera de superar el bloque defensivo morado. La situación se complicó todavía más con la expulsión de Kyan McDonald, el joven futbolista herediano de apenas 16 años.

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McDonald recibió la tarjeta roja después de cometer una falta en tres cuartos de cancha, cuando Saprissa avanzaba en un nuevo ataque. Los rojinegros terminaron el encuentro con diez jugadores y sin posibilidades de evitar la derrota.

El resultado provoca un duro movimiento para Alajuelense en la tabla de posiciones. Los manudos caen hasta el quinto lugar y salen momentáneamente de los puestos de clasificación.

El cuarto puesto pasa ahora a manos del Inter de San Carlos, equipo recién ascendido de la segunda división que continúa sorprendiendo durante su primera temporada en la máxima categoría.

Mientras Alajuelense pierde terreno, Saprissa queda como líder solitario del campeonato y se aleja siete puntos del segundo lugar.

Los morados no solo se quedaron con los tres puntos y el orgullo del clásico, sino que también abrieron una importante distancia en la lucha por la cima. Alajuelense, por su parte, deberá reaccionar para recuperar terreno y regresar a los puestos de clasificación.