¡Le dijo que no! La curiosa petición de Bryan Ruiz a Wilmer López y que hoy recuerdan desde el banquillo de la Liga

Hoy comparten el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense, pero Bryan Ruiz y Wilmer López tienen una historia que refleja la admiración y el respeto que existe entre dos ídolos rojinegros. El día del retiro del ‘Capi’, incluso protagonizaron una particular discusión por quién debía llevar la banda de capitán ante el Twente de Países Bajos

Bryan Ruiz y Wilmer López hoy comparten responsabilidades en el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense, pero antes de ser compañeros de cuerpo técnico fueron dos figuras que dejaron una huella imborrable en la historia rojinegra.

Y precisamente entre ambos existe una anécdota que retrata a la perfección la personalidad de los dos.

Ocurrió en la previa del partido de despedida de Bryan Ruiz, una noche especial en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde el ‘Capi’ le puso punto final a su carrera como futbolista profesional.

En 3 puntos Hoy comparten el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense, pero Bryan Ruiz y Wilmer López tienen una historia que refleja la admiración y el respeto que existe entre dos ídolos rojinegros. Bryan Ruiz y Wilmer López hoy comparten responsabilidades en el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense, pero antes de ser compañeros de cuerpo técnico fueron dos figuras que dejaron una huella imborrable en la historia rojinegra. Y ahora, desde el banquillo rojinegro, Ruiz y López vuelven a compartir escenario, aunque esta vez con una responsabilidad completamente diferente.

Al frente estaba el FC Twente de Países Bajos, club en el que Ruiz brilló como goleador y llegó a conquistar títulos, por lo que el encuentro tenía un significado todavía más especial para el histórico jugador costarricense.

Antes de salir al terreno de juego, Ruiz tuvo un gesto que sorprendió a Wilmer López.

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El ‘Capi’ quiso entregarle la banda de capitán al ‘Pato’ para que fuera él quien la luciera durante el compromiso.

Pero López, fiel a su estilo humilde, no quiso aceptarla.

El ‘Pato’ entendía perfectamente que aquella noche no era sobre él.

El histórico mediocampista rojinegro se negó a colocarse la banda y le dejó claro a Ruiz que debía ser él quien saliera como capitán al Morera Soto, estadio que lo esperaba completamente lleno para despedirlo como futbolista profesional.

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Incluso llegó el particular reclamo del ‘Capi’.

“Eso es lo que yo quiero, te la pones 15 minutos y luego yo”, fue la petición de Ruiz.

Para el ‘Pato’, no tenía sentido quitarle protagonismo al homenajeado. La despedida era de Bryan y la banda debía acompañarlo desde el primer minuto.

La escena, aunque parezca un detalle pequeño, terminó convirtiéndose en una muestra más de la relación entre dos futbolistas que representan distintas generaciones de la Liga, pero que comparten algo mucho más grande: el amor por la camiseta rojinegra.

Hoy, años después, ambos volvieron a encontrarse en otro escenario.

Ya no dentro de la cancha, sino en el banquillo de Alajuelense.

Ruiz y López forman parte del cuerpo técnico rojinegro y trabajan juntos en una nueva etapa, ahora desde la dirección deportiva y técnica del equipo.

Y no serán los únicos rostros conocidos en ese banquillo.

También está Javier Delgado, otra figura histórica de la institución, quien conoce muy bien a ambos.

Delgado dirigió a Alajuelense y tuvo bajo sus órdenes tanto a Bryan Ruiz como a Wilmer López en el año 2004, cuando ambos comenzaban a escribir sus propias historias con el conjunto manudo.

Así, aquella divertida escena por una banda de capitán adquiere hoy un significado todavía mayor.

Y el mensaje del ‘Pato’ fue claro: esa noche, la banda tenía que ser de Bryan.

Porque más allá de los títulos, los goles y las grandes noches, los ídolos también quedan en la memoria por esos pequeños gestos que muestran quiénes son fuera de la cancha.

Y ahora, desde el banquillo rojinegro, Ruiz y López vuelven a compartir escenario, aunque esta vez con una responsabilidad completamente diferente.