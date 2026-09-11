Laura Fernández exige informe por retraso en traslado aéreo de niño baleado en Limón

La mandataria ordenó reconstruir la cronología completa, revisar los protocolos y abrir una investigación preliminar para determinar posibles responsabilidades por los tiempos de respuesta.

La presidenta de la República, Laura Fernández, exigió explicaciones por los presuntos retrasos ocurridos durante la coordinación del traslado aéreo del niño de siete años que murió después de ser baleado en Limón.

La mandataria dio un plazo de tres días para que las instituciones involucradas presenten un informe detallado ante la Presidencia de la República.

La solicitud fue dirigida al ministro de Obras Públicas y Transportes y presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), Efraím Zeledón; al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos; y a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor.

En 3 puntos La mandataria ordenó reconstruir la cronología completa, revisar los protocolos y abrir una investigación preliminar para determinar posibles responsabilidades por los tiempos de respuesta. La presidenta de la República, Laura Fernández, exigió explicaciones por los presuntos retrasos ocurridos durante la coordinación del traslado aéreo del niño de siete años que murió después de ser baleado en Limón. Ahora, las instituciones señaladas tendrán tres días para entregar las explicaciones solicitadas y aclarar si la respuesta del Estado estuvo a la altura de una emergencia que terminó con la muerte de un niño.

En el oficio, fechado este 10 de setiembre, Fernández señala que durante la emergencia presuntamente se presentaron retrasos en la coordinación del vuelo que debía llevar al menor desde el Hospital Tony Facio, en Limón, hasta el Hospital Nacional de Niños, en San José.

La orden presidencial surge luego de que Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños, asegurara que una autorización externa a la CCSS tardó tres horas en ser emitida.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El menor permanecía en condición crítica debido a las heridas sufridas durante el ataque armado. Cuando el equipo encargado del traslado llegó a Limón, el paciente no reunía las condiciones clínicas necesarias para soportar el viaje y posteriormente murió.

El informe solicitado por Fernández deberá explicar cuál fue la actuación de cada institución durante la coordinación del traslado aéreo.

También tendrá que incluir una cronología precisa de las gestiones realizadas, determinar si los protocolos fueron aplicados correctamente y establecer cuáles circunstancias pudieron afectar los tiempos de respuesta.

La Presidencia solicitó aclarar el estado de salud del niño mientras se tramitaba el vuelo y precisar si, durante ese periodo, se encontraba médicamente apto para ser trasladado por vía aérea.

Publicidad

Este punto será fundamental para determinar si la demora denunciada tuvo alguna incidencia en la imposibilidad de movilizar al menor. Hasta ahora, las autoridades médicas han explicado que cualquier traslado aéreo o terrestre requiere que el paciente presente condiciones mínimas de estabilidad.

Laura Fernández también dispuso la apertura de una investigación preliminar sobre lo ocurrido.

En caso de encontrarse posibles irregularidades, las instituciones deberán iniciar los procedimientos administrativos necesarios para establecer eventuales responsabilidades legales.

La intervención presidencial se produce en medio de versiones contradictorias sobre lo sucedido.

El director del Hospital Nacional de Niños afirmó que la autorización externa llegó tres horas después de ser solicitada. Además, el director de Operaciones de Soporte Asistido Aéreo y Terrestre (SAAT), Ricardo Hernández, aseguró que se perdió más de una hora porque la persona encargada de autorizar el despegue nocturno desde el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños no contestaba el teléfono.

La Dirección General de Aviación Civil rechazó esa acusación y sostuvo que la llamada sí fue atendida. También aseguró que el vuelo fue autorizado dentro del tiempo establecido por los protocolos.

El informe exigido por la mandataria deberá esclarecer qué ocurrió realmente, cuánto tardó cada gestión y si existieron fallas institucionales durante una emergencia en la que cada minuto resultaba vital.

El niño resultó herido durante un ataque armado ocurrido en Pueblo Nuevo de Limón.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial, el menor viajaba en un vehículo junto con dos adultos cuando sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra ellos.

Un hombre de apellido Alvarado, de 28 años, recibió dos impactos en la espalda; una mujer de apellido Jackson, de 48, sufrió una lesión en un dedo; y el niño fue alcanzado en el tórax.

Los heridos llegaron por sus propios medios al Hospital Tony Facio. Debido a la gravedad del menor, se coordinó su traslado a San José, pero el vuelo no pudo concretarse antes de su fallecimiento.

Ahora, las instituciones señaladas tendrán tres días para entregar las explicaciones solicitadas y aclarar si la respuesta del Estado estuvo a la altura de una emergencia que terminó con la muerte de un niño.