La Liga sobrevivió en Honduras! Alajuelense rescata un 2-2 ante el Monstruo Verde del Marathón

El tricampeón de Centroamérica estuvo contra las cuerdas en San Pedro Sula, pero reaccionó en el cierre para llevarse un valioso empate ante Marathón en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Liga Deportiva Alajuelense sacó un valioso empate 2-2 ante Marathón en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, en un partido intenso que dejó la serie de cuartos de final de la Copa Centroamericana completamente abierta.

El conjunto rojinegro comenzó de la mejor manera. Apenas al minuto 2, Anthony Hernández apareció dentro del área y con un remate de derecha puso el 0-1 para los visitantes.

Pero el Monstruo Verde reaccionó rápidamente.

En 3 puntos El tricampeón de Centroamérica estuvo contra las cuerdas en San Pedro Sula, pero reaccionó en el cierre para llevarse un valioso empate ante Marathón en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Liga Deportiva Alajuelense sacó un valioso empate 2-2 ante Marathón en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, en un partido intenso que dejó la serie de cuartos de final de la Copa Centroamericana completamente abierta. La eliminatoria queda ahora en manos del Morera Soto.

Al minuto 10, el colombiano Yairo Moreno ejecutó de manera magistral un tiro libre y colocó el balón en el ángulo para establecer el 1-1. Fue un verdadero golazo que encendió al público del Morazán.

Marathón golpeó primero en el complemento

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El equipo hondureño salió con mayor determinación después del descanso y encontró recompensa al minuto 50.

Damin Ramírez, tras un excelente servicio de Yairo Moreno, apareció de cabeza para colocar el 2-1 y darle vuelta al marcador.

Alajuelense tuvo que remar contra corriente durante buena parte del segundo tiempo. Marathón defendió su ventaja y buscó aprovechar los espacios para sentenciar la serie en casa.

Sin embargo, el tricampeón centroamericano no bajó los brazos.

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En el tramo final, los dirigidos por Ismael Rescalvo encontraron el gol del empate en los pies del mexicano Zaldívar para llevarse de Honduras un resultado que cambia el panorama de la eliminatoria.

El 2-2 deja la serie totalmente abierta y ahora Alajuelense tendrá la oportunidad de definir la clasificación en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde se disputará el partido de vuelta el 17 de septiembre. Concacaf confirmó que los cuartos de final se disputan a ida y vuelta y que Alajuelense, como ganador de grupo, tiene la localía en el segundo partido.

Para la Liga, el empate representa un resultado importante después de verse abajo en el marcador y jugar como visitante. Marathón, por su parte, se marcha con la sensación de que dejó escapar una ventaja que pudo haberle permitido llegar con mayor margen a Costa Rica.

La eliminatoria queda ahora en manos del Morera Soto. Un partido separa al tricampeón de Centroamérica de otra semifinal, pero el Monstruo Verde demostró en San Pedro Sula que no será un rival fácil.