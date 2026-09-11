La cuenta regresiva que Cartago esperaba: Revelan el cronograma oficial del nuevo megahospital brumoso

Tras años de intensos debates técnicos y políticos, las autoridades de salud revelaron las fechas definitivas para el inicio de obras y la entrega del centro médico en El Guarco.

La espera de miles de brumosos parece entrar, finalmente, en su cuenta regresiva. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) destrabó uno de los proyectos de infraestructura hospitalaria más urgentes y polémicos de las últimas décadas en Costa Rica. Tras una serie de intensos estudios técnicos y constantes choques de criterio sobre la viabilidad del terreno, las autoridades presentaron un cronograma definitivo que fija las fechas exactas en las que el nuevo Hospital de Cartago dejará de ser una promesa en papel para convertirse en una realidad de concreto.

En 3 puntos Tras años de intensos debates técnicos y políticos, las autoridades de salud revelaron las fechas definitivas para el inicio de obras y la entrega del centro médico en El Guarco. La espera de miles de brumosos parece entrar, finalmente, en su cuenta regresiva. El diseño del nuevo nosocomio promete transformar radicalmente la atención de salud en la provincia de Cartago y zonas aledañas.

¿Cuándo iniciará la construcción del nuevo Hospital de Cartago?

De acuerdo con el plan oficializado por la presidencia ejecutiva de la CCSS, la colocación de la primera piedra y el arranque formal de los movimientos de tierra están programados para junio de 2027. Aunque la población cartaginesa urgía ver maquinaria pesada de inmediato, el periodo previo se utilizará minuciosamente para la fase de diseño definitivo, la elaboración de planos constructivos y la obtención de todos los permisos ambientales y viales requeridos por ley.

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El proyecto, que fue adjudicado formalmente a la empresa constructora Van der Laat y Jiménez bajo la modalidad "llave en mano", contempla una inversión histórica que ronda los $398 millones. Si el cronograma se cumple sin nuevos contratiempos legales o administrativos, la entrega definitiva de la megaobra e inauguración del centro médico se proyecta para el segundo semestre del año 2030.

El terreno en El Guarco recibe luz verde definitivo

Uno de los mayores frenos que tuvo el proyecto en el pasado fue la incertidumbre sobre las condiciones del suelo. Sin embargo, los estudios técnicos más recientes realizados en el terreno ubicado en El Guarcoarrojaron un dictamen favorable y contundente. Los análisis de ingeniería civil y ambiental descartaron los riesgos de inundación que preocupaban a diversos sectores, validando la estabilidad del espacio para soportar una infraestructura de alta complejidad.

El diseño del nuevo nosocomio promete transformar radicalmente la atención de salud en la provincia de Cartago y zonas aledañas. La obra civil constará de 14 edificios interconectados, diseñados con los más altos estándares de resiliencia sísmica. Además, el hospital expandirá significativamente la capacidad del actual e colapsado Hospital Max Peralta, ofreciendo un total de 457 camas de internamiento y 10 quirófanos equipados con tecnología de última generación. Con este avance, se espera reducir drásticamente las listas de espera en especialidades críticas y ofrecer condiciones dignas tanto para los pacientes como para el personal médico costarricense.