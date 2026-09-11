La CNE lanza alerta en casi todo el país por un tren de ondas tropicales

El Instituto Meteorológico Nacional advierte sobre el ingreso consecutivo de varios fenómenos atmosféricos que mantendrán las lluvias constantes hasta la próxima semana. Las autoridades piden extremar medidas ante la saturación de los suelos.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró Alerta Verde informativa para gran parte del territorio nacional debido a un drástico cambio en las condiciones del tiempo. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) confirmó el ingreso de la Onda Tropical #42, la cual no viene sola: encabeza un "tren de ondas tropicales" que amenaza con golpear al país con aguaceros consecutivos durante los próximos días.

Las regiones bajo monitoreo estricto bajo esta alerta son el Valle Central, la Zona Norte, el Pacífico Sur y toda la Vertiente del Caribe (Norte y Sur).

En 3 puntos El Instituto Meteorológico Nacional advierte sobre el ingreso consecutivo de varios fenómenos atmosféricos que mantendrán las lluvias constantes hasta la próxima semana. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró Alerta Verde informativa para gran parte del territorio nacional debido a un drástico cambio en las condiciones del tiempo. La evolución de estas ondas tropicales determinará si la CNE eleva el nivel de las alertas en las próximas horas, por lo que se recomienda seguir únicamente los canales de información oficiales.

Un panorama preocupante por la saturación de los suelos

La mayor preocupación de los expertos no es solo la cantidad de agua que caerá, sino las condiciones actuales del terreno. Tras semanas de precipitaciones previas, los suelos de estas regiones ya presentan niveles críticos de saturación. Esto significa que la capacidad de absorción de la tierra es mínima, lo que eleva exponencialmente el riesgo de inundaciones repentinas, desbordamiento de ríos y peligrosos deslizamientos de tierra en zonas de ladera.

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De acuerdo con el pronóstico oficial del IMN, la inestabilidad atmosférica provocada por este sistema consecutivo de ondas tropicales se extenderá, como mínimo, hasta el próximo miércoles 16 de septiembre. Durante este periodo, se anticipan tormentas eléctricas aisladas y lluvias de variable intensidad, principalmente durante las tardes y las primeras horas de la noche.

Ante este escenario, las autoridades de primera respuesta han activado los Comités Locales de Emergencia y solicitan a la población civil no bajar la guardia. Entre las principales directrices emitidas por la CNE destacan:

Vigilancia en zonas vulnerables: Se insta a los vecinos de comunidades cercanas a ríos o laderas inestables a mantener un monitoreo constante del entorno.

Precaución en carretera: Los conductores deben manejar con extrema precaución debido a la reducción de visibilidad por neblina y lluvias densas. Además, se prohíbe rotundamente intentar cruzar puentes inundados o corrientes de agua.

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Uso del sistema de emergencias: Ante cualquier señal de peligro o desprendimiento de tierra, se debe reportar la situación de manera inmediata al 9-1-1.

La evolución de estas ondas tropicales determinará si la CNE eleva el nivel de las alertas en las próximas horas, por lo que se recomienda seguir únicamente los canales de información oficiales.