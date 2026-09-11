Keylor Navas recibe golpe en el rostro durante bronca entre Pumas y León

El guardameta costarricense reaccionó con furia después de ser agredido por un integrante del cuerpo técnico rival al finalizar el partido

El guardameta costarricense Keylor Navas protagonizó un tenso momento al finalizar el partido en el que Pumas derrotó 3-1 al León por la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

En 3 puntos El guardameta costarricense reaccionó con furia después de ser agredido por un integrante del cuerpo técnico rival al finalizar el partido El guardameta costarricense Keylor Navas protagonizó un tenso momento al finalizar el partido en el que Pumas derrotó 3-1 al León por la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Solari lamentó posteriormente lo sucedido y confirmó que Navas terminó golpeado durante el enfrentamiento entre ambos equipos.

Tras el silbatazo final, los reclamos entre jugadores de ambos equipos rápidamente se convirtieron en empujones y agresiones sobre el terreno de juego.

En medio del enfrentamiento, un integrante del cuerpo técnico del León golpeó en el rostro al portero nacional, según muestran las imágenes difundidas después del compromiso.

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La agresión provocó una reacción inmediata de Navas, quien enfurecido intentó alcanzar a la persona que lo había golpeado. Sus compañeros y el entrenador Esteban Solari tuvieron que sujetarlo para impedir que la situación pasara a más.

La bronca comenzó mientras los futbolistas de Pumas se reunían en el centro de la cancha para realizar el tradicional “Goya” después de conseguir la victoria. Una discusión entre Israel Luna y un rival habría desatado el enfrentamiento.

Otros jugadores, entre ellos Adalberto Carrasquilla y Robert Morales, también quedaron involucrados en los empujones y discusiones.

Al terminar el altercado, el árbitro expulsó a Sebastián Vegas, jugador del León. Además, se espera que la Comisión Disciplinaria revise las grabaciones para determinar si impondrá sanciones adicionales a los involucrados.

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El incidente empañó la victoria de Pumas, que se impuso con anotaciones de Juninho, Robert Morales y Pedro Vite. José Alvarado marcó el único tanto del León.

Solari lamentó posteriormente lo sucedido y confirmó que Navas terminó golpeado durante el enfrentamiento entre ambos equipos. Fox Sports México⁠, TUDN⁠ y AS México⁠ confirmaron los detalles del altercado.